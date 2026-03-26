Jannik Sinner scappa via durante l’intervista a Miami, c’è Italia-Irlanda del Nord: “Scusate”

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Jannik Sinner dopo la splendida vittoria contro Tiafoe nei quarti di finale del torneo di Miami ha accelerato i tempi. Il tennista italiano ha voluto assolvere a tutte le formalità di rito nel minor tempo possibile per cercare di mettersi comodo davanti alla TV. Vietato infatti perdersi, all'insegna del proverbiale "programma formidabile" di fantozziana memoria, la partita di calcio tra Italia e Irlanda del Nord decisiva per la qualificazione ai prossimi Mondiali.

Certo Sinner non ha perso la sua proverbiale educazione e disponibilità durante le interviste successive al match, ma ha cercato di non perdersi troppo in chiacchiere. Intervenuto a Tennis Channel dopo un breve botta e risposta con il padrone di casa, Jannik ha dato un rapido sguardo all'orologio per controllare l'orario e poi ha tolto il disturbo con il permesso del suo interlocutore.

Sinner dopo Tiafoe corre a vedere la Nazionale ai Miami

Quest'ultimo ha infatti assecondato la sua fretta iniziale: "So che devi scappare a guardare un'importante partita di calcio. L'Italia affronta l'Irlanda del Nord, e speriamo che si lascino ispirare dalla tua prestazione di oggi. Congratulazioni!". E Sinner dal canto suo non ha smentito: "Sono un po' di fretta oggi, quindi grazie! E grazie per avermi invitato". E via di corsa davanti alla TV, quando a Miami erano quasi le 15:45 del pomeriggio fuso orario alla mano. La solita routine post-match può subire una piccola variazione oggi, di fronte alla semifinale playoff.

Jannik Sinner segue direttamente da Miami Italia-Irlanda del Nord

Un concetto ribadito poi anche in conferenza stampa: "Sì, la guarderò. Ecco perché dobbiamo sbrigarci un po'! (Ride, ndr) Vediamo cosa succederà… C'è una mentalità positiva. Speriamo in una bella partita, sappiamo tutti cosa c'è in palio. Quindi sì, farò sicuramente il tifo".

D'altronde Sinner oltre a fare ovviamente il tifo per l'Italia sicuramente sarà moralmente vicino al suo amico Gigio Donnarumma, con il quale condivide spesso e volentieri momenti di relax ai videogame. D'altronde lo stesso Jannik grande tifoso del Milan, in giovane età aveva dimostrato di avere una certa abilità anche con i piedi.

Un'abilità sfoderata anche nei warm-up a Miami, nel campo in erba adiacente a quelli in cemento dove ben si sta disimpegnando" Su queste parentesi calcistiche, Sinner con il sorriso ha spiegato: "Ci siamo divertiti. Sai, è anche importante staccare un po' la spina mentalmente. I tornei di Miami sono molto lunghi, e per noi europei è sempre un po' diverso essere qui rispetto a giocare in Europa. Ma mi godo davvero il tempo qui, è una città fantastica, quindi… dobbiamo anche goderci questi momenti".