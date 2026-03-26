Jannik Sinner in semifinale al Miami Open 2026, Tiafoe travolto senza fatica: “Forse era stanco”

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La prestazione perfetta che ha permesso a Sinner di battere Tiafoe nei quarti di finale di Miami nasce da quanto accaduto nel turno precedente. Dopo la sfida con Michelsen non era soddisfatto Jannik e lo ha fatto capire chiaramente, dimostrandosi pronto a tuffarsi subito nel lavoro per migliorare. E così è stato. L'americano è stato surclassato con una prova importante per maturità e consapevolezza della propria forza. Un esempio? Il dritto, tornato a funzionare a meraviglia e il servizio confermatosi un fattore (14 gli ace).

E nel post-partita come sempre ha dimostrato il suo pragmatismo, ma anche la sua umiltà: "Francis è un avversario molto tosto. Forse era un po' stanco oggi anche perché comunque ha giocato tante partite lunghe qua e quindi ho cercato di renderla più fisica possibile".

Partenza impressionante di Sinner contro Tiafoe a Miami

La partenza di Sinner è stata impressionante e Tiafoe sin dall'inizio si è ritrovato costantemente sotto pressione e costretto a "resistere". Due i break che hanno consentito a uno Jannik incisivo e costante di prendersi il primo set in mezz'ora concedendo solo due game all'avversario. In risposta la prestazione dell'azzurro è stata di livello assoluto, con un rendimento importante anche sulle prime dello statunitense.

L’esultanza di Sinner dopo la vittoria con Tiafoe

Sinner dominante anche nel secondo set, Tiafoe costretto ai miracoli

Quest'ultimo ha provato ad alzare il ritmo nel secondo parziale quando inevitabilmente ha dovuto giocare il tutto per tutto. Cosa che però non gli è bastata visto che Sinner ha continuato a rivelarsi inesorabile con la battuta (solo in un game l'avversario è riuscito ad arrivare ai vantaggi), chiudendo poi il discorso con un periodico 6-2. Un match che Jannik Sinner ha saputo rendere facile facile, spegnendo sul nascere ogni tentativo di "ribellione" dell'americano.

L'analisi della prestazione da parte del vincitore è stata come sempre, lucida ed essenziale: "Penso che iniziare bene la partita sia molto importante, direi in ogni match. Quando parti con un break di vantaggio ti dà già un po’ di fiducia. Allo stesso tempo, però, l’avversario può diventare molto aggressivo, quindi cerco di restare il più compatto possibile, sia nei colpi sia mentalmente. Ci possono essere alti e bassi da entrambe le parti, quindi provo a rimanere molto calmo e a sfruttare le occasioni che mi capitano. E credo che oggi questa sia stata la chiave".

Fondamentale dare tutto su questa superficie, con la consapevolezza che poi cambierà tutto: "La fame di risultati, credo, sia abbastanza naturale. A livello mentale, invece, quello che cerco di fare è restare calmo e rilassato anche fuori dal campo, perché nelle ultime tre o quattro settimane ho giocato davvero tanto tennis, tra partite e allenamenti. Quindi sì, cerco di andare avanti così. So che questo è il mio ultimo torneo sul cemento prima della stagione sulla terra, quindi sono molto felice di essere di nuovo in semifinale qui. Poi vedremo come andrà".