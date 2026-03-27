Bolelli e Vavassori conquistano la prima finale in un Masters 1000: a Miami sfideranno Heliovaara-Patten

Bolelli e Vavassori dominano Arends e Smith in due set e conquistano la prima finale ATP 1000 in carriera. Sfideranno Heliovaara e Patten per il titolo.

Sul Grandstand del Masters 1000 di Miami, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati protagonisti di una prestazione di altissimo livello, guadagnandosi l’accesso alla finale del torneo. La coppia azzurra ha imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, superando con autorità il duo Arends/Smith con il punteggio di 6-3 6-4.

Per i due italiani si tratta di un traguardo storico: è infatti la prima finale raggiunta insieme in un Masters 1000, oltre che la prima volta all’ultimo atto del torneo di Miami. Dopo la finale disputata agli Australian Open 2025, Bolelli e Vavassori tornano dunque a giocarsi un titolo di grande prestigio, con l’obiettivo di conquistare un trofeo di livello superiore rispetto agli ATP 500 già messi in bacheca. In totale, la coppia ha finora vinto otto tornei, tra cui tre ATP 250 e diversi ATP 500, l’ultimo dei quali a Rotterdam proprio in questa stagione.

In finale troveranno Heliovaara e Patten, in una sfida che si preannuncia impegnativa ma che gli azzurri affronteranno con fiducia, forti dell’ottima condizione mostrata nel corso del torneo.

Bolelli e Vavassori in finale a Miami: battuti Arends/Smith in semifinale

Il match di semifinale ha visto Bolelli e Vavassori partire con grande aggressività, sfiorando subito il break e trovandolo poco dopo per portarsi sul 3-1. Un passaggio a vuoto ha consentito agli avversari di rientrare, ma la reazione degli italiani è stata immediata: nuovo allungo e primo set chiuso 6-3 senza ulteriori esitazioni.

Nel secondo parziale la musica non cambia: maggiore solidità, meno errori e tanti colpi vincenti permettono agli azzurri di mantenere il controllo. Il break decisivo arriva nel quinto gioco, sfruttando un errore a rete degli avversari. Nonostante un tentativo di reazione di Arends e Smith, Bolelli e Vavassori restano lucidi nei turni di servizio e chiudono 6-4, staccando il pass per la finale di Miami.