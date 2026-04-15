Patrick Mouratoglou: “Tutti paragonano Sinner a Djokovic, io vi spiego che è come Nadal”

Jannik Sinner questa settimana si sta riposando dopo il trionfo di Monte Carlo con cui ha aperto la stagione sulla terra battuta, un riposo psicofisico più che mai necessario visto che la vittoria nel Principato ha fatto seguito alla doppietta americana di Indian Wells e Miami.

Il successo in finale su Carlos Alcaraz, con annesse statistiche che collocano sempre più Sinner nell'Olimpo del tennis di tutti i tempi, ha rinfocolato i paragoni con i grandi giocatori che hanno fatto la storia prima di lui. Secondo il famoso coach Patrick Mouratoglou, non è Novak Djokovic il punto di riferimento quando si parla del 24enne altoatesino, ma è un altro dei ‘Big Three' del recente passato, Rafa Nadal, e spiega il perché.

Sinner e Nadal si sono incontrati tre volte (tre vittorie per Rafa), qua al Roland Garros 2021

Patrick Mouratoglou paragona Jannik Sinner a Rafa Nadal: "Mentalità"

Il 55enne francese, che ha allenato Serena Williams e altri campioni della racchetta come Tsitsipas, Dimitrov e Halep, ne fa un discorso non di tecnica o stile di gioco, ma di pura mentalità. L'impegno che Sinner mette in ogni singolo colpo che gioca, dall'inizio alla fine dell'anno, lo rende estremamente simile al campione maiorchino.

"Tutti paragonano Jannik Sinner a Novak Djokovic, per motivi piuttosto ovvi, lo stile di gioco. Ma nessuno lo paragona a chi secondo me dovrebbe essere paragonato a livello di mentalità: Rafael Nadal – spiega Mouratoglou in un video su Instagram – Hanno qualcosa in comune che è incredibile e così raro: la capacità di giocare ogni singolo colpo dall'1 gennaio al 31 dicembre con il 100% di impegno, concentrazione e intensità. È rarissimo".

Del resto solo così, ovvero tirando in ballo Nadal – argomenta il fondatore della Mouratoglou Tennis Academy – si possono spiegare filotti mostruosi come quello recente di Sinner per set vinti di fila, interrotto solo da Machac negli ottavi di Monte Carlo: "Questo spiega perché ha vinto 10 set di fila alle ATP Finals, più 37 di fila nei Masters 1000, tra Parigi, ATP Finals, Indian Wells, Miami e una partita a Monte Carlo: 47 set consecutivi senza perderne neanche uno".