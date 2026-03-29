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Forte rischio pioggia a Miami: cosa succede se la finale di Sinner con Lehecka viene rinviata

La finale tra Sinner e Lehecka è in programma alle ore 21 di oggi al Miami Open. Ma a Miami incombe la pioggia, che potrebbe complicare i piani di Jannik e del suo avversario, alla prima finale importante della carriera.
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A cura di Alessio Morra
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Jannik Sinner stasera giocherà per la quarta volta la finale del Miami Open. Lo farà da favoritissimo contro il ceco Jiri Lehecka, bravissimo ad arrivare fin qui ma che con Sinner ha perso tre volte su tre non vincendo nemmeno un set. L'incontro è in programma alle ore 21 italiane, ma il programma potrebbe subire delle variazioni perché le previsioni meteo di Miami sono orrende. Cosa succede in caso di rinvio? E che succede se la finale non si terrà proprio? L'ATP ha soluzioni per ogni possibilità.

Il programma del 29 marzo del Miami Open

Il programma di oggi domenica 29 marzo prevede prima la finale del torneo femminile di doppio con Errani e Paolini protagoniste, che a regola dovrebbe iniziare non prima delle 18:30. Poi non prima delle 21 c'è Sinner-Lehecka, la finale maschile del torneo di maschile, l'atto conclusivo del torneo 2026. Il programma ha un grosso punto interrogativo ed è relativo al meteo. Perché la domenica di Miami prevede tanta pioggia, anzi tantissima. La stessa cosa in realtà accadde un anno fa, quando l'incontro tra Mensik e Djokovic iniziò con ritardo estremo, quando ormai era tarda sera in Florida.

Il meteo di Miami per oggi prevede pioggia

Per il pomeriggio di Miami è prevista pioggia, esattamente per l'orario in cui è in programma la finale maschile Sinner-Lehecka. Se pioggia sarà la finale sarà certamente rinviata. Sul cemento quando piove basta una goccia per stoppare il tennis. Cosa succede se la pioggia continua copiosa? La risposta base è semplice. Perché bisognerebbe attendere il momento della fine della pioggia per asciugare il campo e far partire la finale.

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L'unico precedente di un torneo 1000 senza vincitore

Qualora invece dovesse esserci una pioggia copiosa e l'impossibilità di giocare la finale in questa domenica (considerato il fuso orario anche quella di Miami) si potrebbe spostare la finale al lunedì, cosa più probabile, già accaduta in passato. Se invece non ci sarà proprio la possibilità di giocare l'albo d'oro rimarrebbe vacante con Sinner e Lehecka che si spartirebbero in modo equo i premi e i punti. Nella storia del tennis, va detto, c'è solo un precedente di questo tipo, ed è datato 1981 quando a Monte Carlo la pioggia non diede la possibilità di giocare la finale a due miti della racchetta: Guillermo Vilas e Jimmy Connors.

Jannik Sinner
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