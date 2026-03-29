Sinner-Lehecka oggi in finale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TV

Jannik Sinner sfida il ceco Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami. Si gioca alle ore 21, i precedenti tra i due tennisti e perché la partita non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro, ma solo su Sky e NOW.

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Jannik Sinner a Miami gioca la sua seconda finale consecutiva dopo quella vittoriosa a Indian Wells. L’avversario sarà Jiri Lehecka, 24enne ceco numero 22 del mondo che l'azzurro ha già battuto tre voltw in carriera. Si gioca oggi domenica 29 marzo alle 21 ora italiana, con Jannik che punta a conquistare il suo secondo titolo al Miami Open dopo quello del 2024, il 7° in un Masters 1000 e il 26° complessivo. Sarebbe il modo perfetto per chiudere la prima parte della stagione sul cemento, prima di dedicarsi alla terra rossa. Diretta TV e streaming in esclusiva su Sky, Sky GO e NOW. Nessuna trasmissione in chiaro, ecco quello che c’è da sapere.

Orario e dove vedere Sinner-Lehecka in tv e streaming

La finale del torneo di Miami tra Sinner e Lehecka, in programma oggi domenica 29 marzo, sarà trasmessa in esclusiva in TV su Sky come tutto il resto del torneo. Non ci sarà dunque alcuna trasmissione televisiva in chiaro per questo ultimo atto del Masters 1000. Diretta su Sky Sport Tennis con telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Stesso discorso per lo streaming che sarà offerto su Sky GO, per gli abbonati alla piattaforma satellitare, oltre che su NOW servizio live on demand.

Perché la finale di Miami Open non verrà trasmessa in chiaro

In tanti speravano che la finale del Masters 1000 di Miami fosse trasmessa in chiaro. Questo perché la legge italiana, e in particolare una delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, stabilisce che gli eventi sportivi considerati di "particolare rilevanza per la società" debbano essere trasmessi obbligatoriamente in chiaro se c'è un italiano. In questa lista però non c'è il torneo di Miami, ma eventi come gli Slam, gli Internazionali d'Italia, la Coppa Davis e le Olimpiadi. Quindi niente da fare, a meno che Sky non decida comunque di trasmettere la partita sul proprio canale in chiaro TV8 (il canale 8 del digitale terrestre). Una scelta eventualmente legata a motivi commerciali, con la possibilità di raggiungere un maggior numero di spettatori per i propri sponsor.

I precedenti tra Sinner e Lehecka

Sinner e Lehecka, sono coetanei e dunque si conoscono sin dai tempi in cui erano solo giovani talenti di belle speranze. Tre le sfide nel circuito principale, tutti vinti da Sinner che non ha mai perso un set. L’ultimo confronto risale al Roland Garros 2025 con Sinner che concesse al ceco tre game in tre set. Le sfide salgono a quattro se si considera anche il confronto del 2019 nel Challenger di Ostrava, anche quello vinto dall’azzurro.