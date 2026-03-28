Jiri Lehecka, chi è l’avversario di Sinner al Miami Open: fisico scolpito e dna dello sportivo

Jiri Lehecka sarà l’avversario di Jannik Sinner nella finale del Miami Open 2026. Il tennista ceco diventerà numero 14 ATP, disputerà la settima finale e nella vita extra tennis ha seguito corsi di psicologia e storia contemporanea, ma è noto pure per il suo fisico scolpito.

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A Miami un anno fa a sorpresa vinse Jakub Mensik, adesso in finale c'è un altro tennista della Repubblica Ceca: Jiri Lehecka, che ha sfruttato il varco di tabellone lasciato libero da Alcaraz e a suon di grandi prestazione si è qualificato per la finale, che lo vedrà sfidare Jannik Sinner, avversario che fin qui è stato indomabile. Tre precedenti e tre nette vittorie per l'italiano. I genitori hanno praticato sport e lo hanno indirizzato al tennis, lui una volta ha detto: "Ho il Dna dello sportivo. Lo sport è la mia passione in ogni suo aspetto". Come Sinner ha una passione forte per i motori.

Due titoli ATP vinti, la vittoria su Nadal e la finale persa con Alcaraz

Guardando inizialmente i numeri e la storia della carriera di Lehecka si trovano subito due titoli ATP vinti – entrambi in Australia, ad Adelaide 2024 e Brisbane 2025 – e complessive quattro finali, questa di Miami sarà la quinta, una l'ha persa con Alcaraz al Queen's lo scorso giugno. Il cemento è la sua superficie preferita, avendo raggiunto anche i quarti agli Australian Open e al Roland Garros. Ma è un tennista moderno, completo, la finale sull'erba londinese lo sottolinea, così come la scalata al torneo di Madrid del 2024, quando batté Nadal all'ultima partita nel torneo di casa. Scalata che si chiuse con un infortunio serio che lo tenne fuori diversi mesi.

Il miglior ranking ATP per Lehecka dopo il Miami Open

Staziona da tempo nelle prime trenta posizioni, aveva già avuto picchi importanti giungendo al numero 16 lo scorso autunno. Ora troverà il best ranking, sa già di ottenerlo il prossimo lunedì quando tutti guarderanno Sinner più vicino ad Alcaraz. Lehecka salirà al numero 14. Non male. Dovesse addirittura vincere contro Sinner diventerebbe numero 12.

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Il cammino di Lehecka al Miami Open 2026

Testa di serie numero 21 il giocatore ceco al secondo turno, quello d'esordio per chi è nel seeding, ha vinto contro il 2009 Kouame. Poi ha battuto sempre in due set Ethan Quinn. La partita chiave è stata quella degli ottavi con Taylor Fritz. Si erano già affrontati cinque volte, e il ceco aveva vinto solo l'ultima. Ha fatto il bis e si è lanciato in un lato di tabellone libero. Ha vinto contro il giovane Landaluce e poi ha annichilito Fils, stremato da una serie di battaglie.

Ama il rock ed ha un fisico scolpito: l'extra tennis di Lehecka

Oltre sei milioni di dollari vinti con il tennis. Ma oltre le racchette c'è di più. Ama la natura Lehecka, fa meditazione ed è appassionato di filosofia orientale. Lehecka è un ragazzo che ha interessi a tutto tondo, ama pure il rock, quello duro. Ha seguito corsi di psicologia e storia contemporanea, l'avversario di Sinner nella finale del Miami Open è noto anche per un fisico scolpito.

I precedenti con Sinner e l'allenamento agli Internazionali d'Italia

Tre partite e tre vittorie, nettissime. Sinner lo ha battuto nei quarti di Indian Wells 2024 (vinse 6-3 6-3) e in quelli di Pechino 2024 (6-2 7-6). Mentre lo scorso anno al Roland Garros fu un massacro, finì 6-0 6-1 6-2. Poche settimane prima si erano sfidati giocando un set agli Internazionali d'Italia, al rientro dopo la sospensione.