Quando si gioca la finale Sinner-Lehecka al Miami Open 2026: data e orario dell’incontro

Jannik Sinner e Lehecka scenderanno in campo nella finale del Miami Open domenica 29 marzo, la partita che designerà il vincitore del Master 1000 di Miami prenderà il via non prima delle ore 19. Diretta TV su Sky, non sarà trasmessa nemmeno in differita anche in chiaro.

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Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Miami Open. Il numero 2 della classifica ATP per la quarta volta in sei anni giocherà la finale del 1000 della Florida, stavolta il suo avversario sarà Lehecka che ha sconfitto in semifinale Fils. L'incontro che assegnerà il titolo si disputerà domenica 29 marzo e non prenderà il via prima delle 19 ora italiana.

Finale Open Miami 2026: data e orario del match tra Sinner e Lehecka/Fils

Il torneo di Miami si chiuderà domenica sera, quando scenderanno in campo per giocare la finale del torneo 1000 Jannik Sinner e Lehecka. Una finale che vedrà nettamente favorito l'italiano, che avrà la possibilità di realizzare il Sunshine Double e di mettersi a un passo da Carlos Alcaraz, che potrebbe superare tra un paio di settimane dopo il torneo di Monte Carlo, dove sarà letteralmente in palio il numero 1 della classifica ATP.

Dove vedere la finale del Miami Open in TV e streaming: non sarà in chiaro

La finale del torneo 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che detiene i diritti in esclusiva di tutti i tornei 1000. Diretta per abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. La finale tra Sinner e Lehecka teoricamente potrebbe essere trasmessa in differita anche in chiaro. Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha incluso anche le semifinali dei tornei di prima fascia da poter trasmettere facoltativamente in chiaro, ma in differita. In questo caso sarebbe TV8 a mandare in onda in differita la finale. Ma in realtà il decreto ha efficacia dal decorrere della scadenza dei contratti in essere. Quindi è difficile pensare che ci sia una differita in chiaro.

Sinner favorito a Miami: i precedenti

Per la quarta volta in sei anni Jannik Sinner giocherà la finale del torneo di Miami. Un appuntamento abituale. Non ci è riuscito a giocarla solo per motivi di forza maggiore, in questo lasso di tempo. Perché nel 2025 non ha giocato per la sospensione, mentre nel 2022 si ritirò contro Cerundolo. Ha vinto nel 2024, ma ha perso nel 2021 e nel 2023. Sinner da favorito giocherà contro Lehecka, giocatore ceco, come il detentore del titolo Mensik, alla prima finale importante della carriera.