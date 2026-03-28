Tennis
video suggerito
video suggerito
Miami Open 2026 di tennis

Quando si gioca la finale Sinner-Lehecka al Miami Open 2026: data e orario dell’incontro

Jannik Sinner e Lehecka scenderanno in campo nella finale del Miami Open domenica 29 marzo, la partita che designerà il vincitore del Master 1000 di Miami prenderà il via non prima delle ore 19. Diretta TV su Sky, non sarà trasmessa nemmeno in differita anche in chiaro.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Miami Open 2026 di tennis

Jannik Sinner si è qualificato per la finale del Miami Open. Il numero 2 della classifica ATP per la quarta volta in sei anni giocherà la finale del 1000 della Florida, stavolta il suo avversario sarà Lehecka che ha sconfitto in semifinale Fils. L'incontro che assegnerà il titolo si disputerà domenica 29 marzo e non prenderà il via prima delle 19 ora italiana.

Finale Open Miami 2026: data e orario del match tra Sinner e Lehecka/Fils

Il torneo di Miami si chiuderà domenica sera, quando scenderanno in campo per giocare la finale del torneo 1000 Jannik Sinner e Lehecka. Una finale che vedrà nettamente favorito l'italiano, che avrà la possibilità di realizzare il Sunshine Double e di mettersi a un passo da Carlos Alcaraz, che potrebbe superare tra un paio di settimane dopo il torneo di Monte Carlo, dove sarà letteralmente in palio il numero 1 della classifica ATP.

Dove vedere la finale del Miami Open in TV e streaming: non sarà in chiaro

La finale del torneo 1000 di Miami sarà trasmessa in diretta TV da Sky, che detiene i diritti in esclusiva di tutti i tornei 1000. Diretta per abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming sempre per abbonati con Sky Go e NOW. La finale tra Sinner e Lehecka teoricamente potrebbe essere trasmessa in differita anche in chiaro. Il decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha incluso anche le semifinali dei tornei di prima fascia da poter trasmettere facoltativamente in chiaro, ma in differita. In questo caso sarebbe TV8 a mandare in onda in differita la finale. Ma in realtà il decreto ha efficacia dal decorrere della scadenza dei contratti in essere. Quindi è difficile pensare che ci sia una differita in chiaro.

Leggi anche
Sinner in finale a Miami, battuto un grande Zverev: "Sono stato fortunato, per me vuol dire tanto"

Sinner favorito a Miami: i precedenti

Per la quarta volta in sei anni Jannik Sinner giocherà la finale del torneo di Miami. Un appuntamento abituale. Non ci è riuscito a giocarla solo per motivi di forza maggiore, in questo lasso di tempo. Perché nel 2025 non ha giocato per la sospensione, mentre nel 2022 si ritirò contro Cerundolo. Ha vinto nel 2024, ma ha perso nel 2021 e nel 2023. Sinner da favorito giocherà contro Lehecka, giocatore ceco, come il detentore del titolo Mensik, alla prima finale importante della carriera.

Notizie
Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Formula 1
Kimi Antonelli fa un'altra pole position, a Suzuka batte Russell e Piastri. Quarto Leclerc
Hamilton allarma la Ferrari durante le libere in Giappone: "Non mi fido della macchina"
Tombazis spiega perché graziato Mercedes per l'ala bifase: "Piccola irregolarità, come mezza griglia"
Gli orari TV8 e Sky del GP del Giappone della Formula 1 2026: dove vederlo in TV e in streaming
L'on-board di Alonso mostra le vibrazioni anomale dell'AMR26: trema anche ferma
La FIA cede ai piloti: modificata la gestione dell'energia nelle qualifiche in Giappone
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views