Sinner trionfa a Miami ed è il nuovo numero 2 al mondo! Jannik paradisiaco: ha dominato Dimitrov

Jannik Sinner ha vinto pure il torneo di Miami. Dopo gli Australian Open e Rotterdam l'italiano piazza il terzo sigillo in questo 2024 che è già fenomenale. Nella finale del Miami Open è stato sconfitto in due sset Grigor Dimitrov, ko con il punteggio di 6-3 6-1. Sinner da lunedì sarà il numero 2 della classifica ATP, con questo successo scavalca Alcaraz ed è alle spalle solo di Djokovic. Secondo titolo 1000 vinto da Sinner, dopo Toronto 2023, che a nemmeno 23 anni ha già conquistato 13 trofei ATP.

La finale inizia con Dimitrov al servizio. Il bulgaro vince il sorteggio e sceglie di partire per primo, forse per mettere un minimo di pressione a Jannik. Il bulgaro tiene i primi due servizi a zero e nel quarto gioco si procura una palla break, ci prova, ma forza e sbaglia, è 2-2. Nel game successivo c'è il break di Jannik, che si porta prima sullo 0-30 e poi sul 15-40, con una prodezza. Un passante gli dà il 3-2.

Anche con due ace l'italiano conferma il break, nel settimo gioco Dimitrov deve tirare fuori tutte le sue armi per non perdere ancora la battuta. Ma Sinner è di un livello superiore e il servizio glielo strappa nel nono gioco, il break vale il primo set, che si chiude 6-3 dopo 42 minuti. Uno show. Perché la partita è di livello altissimo, grazie anche a diverse le gemme del bulgaro.

Sinner inizia il secondo set al servizio, e lo fa tenendo la battuta. Nel quarto gioco Dimitrov compie un'autentica magia, si porta sul 40-15, ma Jannik martella e fa il break, che è quello decisivo. Dimitrov ci prova, si impegna, ma Sinner è di un altro livello. Arriva un altro break, è 5-1. Poco dopo la finale è finita. Sinner conquista il terzo titolo del 2024, dal primo aprile sarà il numero 2 al mondo, e non è uno scherzo, ora nel mirino c'è il sorpasso a Djokovic.