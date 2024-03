Sinner cresce alla distanza e si prende la semifinale di Miami: Machac non può nulla Sinner in semifinale a Miami dopo la vittoria dei quarti contro Machac. Il prossimo avversario sarà uno tra Medvedev e Jarry, con il primo ampiamente favorito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale al Miami Open. Il ceco Machac, che nel turno precedente aveva battuto Arnaldi, si è arreso con il risultato di 6-4, 6-2 all'azzurro che al prossimo turno affronterà uno tra Medvedev e Jarry. Molto concreto Sinner, al quale è bastata una prestazione "normale", impreziosita solo da alcuni punti da circoletto rosso. Continua dunque la sua cavalcata verso le fasi finali del Masters 1000, con l'appuntamento che ora è a venerdì per il penultimo atto.

Un match quello contro Machac, in cui Sinner ha dovuto sempre tenere alta l'asticella dell'attenzione. Il break in avvio infatti, è stato subito seguito dal controbreak a dimostrazione che il ceco dovesse essere preso comunque con le pinze. Nonostante tutto, Jannik ha avuto il merito di essere meno falloso del suo avversario con colpi decisamente più incisivi. Applausi a scena aperta in particolare per un colpo davvero eccezionale, con un rovescio ad una mano che ha lasciato di sasso Machac provocando l'ovazione da parte del pubblico.

Nuovo servizio strappato al ceco per Sinner che poi si è andato a prendere il parziale 6-4. Un risultato che ha dato fiducia all'azzurro e affossato psicologicamente per Machac che non è riuscito più a creare problemi al suo avversario soprattutto in risposta. La partita è dunque scivolata via senza particolari scossoni, con l'inerzia tutta dalla parte di Jannik che ha chiuso il discorso abbastanza agevolmente. La differenza di caratura tra i due tennisti si è vista e non poco soprattutto in questo secondo set, con il doppio break e il risultato finale di 6-2.

Sinner ultimo italiano rimasto in tabellone, aspetta ora il vincente del confronto tra la testa di serie numero 3 Medvedev e Jarry, con il primo ampiamente favorito. Sarebbe una semifinale annunciata, con il russo che dovrebbe interrompere la striscia negativa con l'italiano. Attenzione però al cileno, da non sottovalutare.