Serena Williams mette in imbarazzo Sinner, è un complimento troppo grande: “Non dirlo per favore” Serena Williams mette in imbarazzo Sinner dopo la vittoria su Medvedev: la leggende del tennis fa un complimento all’italiano, che ha replicato visibilmente emozionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Serena Williams ha messo in imbarazzo Jannik Sinner dopo la vittoria su Medvedev all'ATP Miami, che ha permesso al tennista italiano di approdare in finale del torneo. Prestazione clamorosa del classe 2001, che è stato protagonista di un grande approccio e di pochissimi errori, esaltando il pubblico di Miami e prendendo un posto nella finale che, in caso di vittoria, potrebbe farlo diventare numero 2 al mondo.

L'azzurro ha sfoderato una prestazione favolosa sotto gli occhi di Serena Williams, che dopo la gara ha incontrato Sinner e lo ha elogiato “Vorrei avere un diritto così" e Jannik, visibilmente emozionato, ha risposto così "Non dirlo per favore".

The Queen, una delle migliori tenniste di tutti i tempi, ha proseguito così i suoi complimenti al tennista italiano: "No sul serio, la velocità della racchetta, la potenza… sei impressionante".

Il video dell'incontro tra Sinner e Serena Williams al Miami Open

Sinner e Serena Williams si sono incontrati dopo il match che Jannik ha stravinto contro Medvedev e il video pubblicato da Tennis Tv sui social è diventato subito virale sui social.

Serena, che è stata la tennista numero uno del mondo per 319 settimane, di cui 186 consecutive, ha riempito di complimenti Sinner e l'azzurro, che aspira a prendere il secondo gradino del podio del ranking, ha risposto in un mix di contentezza ed emozione: "Ti faccio le mie congratulazioni, hai meritato la finale".

Tutti si sono accorti della presenza di Serena Williams perché appena il maxischermo l'ha inquadrata tutti si sono alzati allo stadio ed è partito un lungo applauso.

L'ex tennista americana vive a Miami e che l'ATP che si disputa in Florida l'ha vinto otto volte nel corso della sua carriera: Serena non si è voluta perdere le semifinali e, dopo aver assistito al match tra Sinner e Medvedev, si è gustata anche la vittoria di Dimitrov su Zverev.