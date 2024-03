Jannik Sinner numero 2 al mondo, cosa serve per scavalcare Alcaraz nel ranking ATP già a Miami Jannik Sinner in caso di vittoria del titolo a Miami riuscirà a superare Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Il secondo posto della classifica mondiale sarà definito dunque dal Miami Open. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha ribadito a più riprese di non pensare al ranking ATP, ma la possibilità di scavalcare Carlos Alcaraz e diventare il 2° al mondo è concreta. Il sorpasso del tennista italiano, numero 3 al mondo, sul giocatore che lo precede in classifica sicuramente potrebbe verificarsi dopo il torneo di Miami. Perché dopo il ko dello spagnolo nei quarti di finale, Sinner effettuerebbe il sorpasso vincendo il torneo Masters 1000 e toccherebbe la vetta più alta della sua vita.

Sinner può diventare numero 2 al mondo in caso di vittoria a Miami

Sinner sapeva che sarebbe potuto diventare numero 2 al mondo a Miami con una combinazione di risultati piuttosto semplice. Alcaraz doveva essere eliminato prima delle semifinali e consequenzialmente Sinner dovrebbe vincere il torneo. E Carlos Alcaraz è stato battuto nei quarti da Grigor Dimitrov. Alcaraz ora è fermo a 8645 punti. Sinner conquistando il titolo salirebbe a quota 8710 punti, di un soffio davanti, ma tanto basta. Ora dunque la chance c'è ed è ghiotta, pure perché si amplierebbe il margine su tutti gli altri nella ATP Ranking Race, la classifica che somma i risultati dell'anno solare, che già sorride a Jannik. Se Jannik perderà invece in semifinale o in finale rimarrà al numero 3.

Quando Sinner può superare Alcaraz al secondo posto del ranking ATP

Il discorso per un possibile sorpasso di Sinner ad Alcaraz al secondo posto ATP è vivo da settimane. A Indian Wells non è riuscito, a Miami potrebbe. Se l'azzurro vincerà il titolo si prenderà il numero 2, se non ci riuscirà rimarrà tutto immutato nelle prime quattro posizioni (Djokovic è primo, Medvedev quarto). E sarebbe tutto rimandato ai prossimi tornei. Ora arriva la stagione sulla terra rossa con il primo grande evento che si tiene a Montecarlo, in programma dal 7 al 14 aprile. Al momento è difficile fare i conti relativi al torneo del Principato perché bisognerà prima vedere come i due giocatori finiranno il torneo di Miami.

Leggi anche Sinner cresce alla distanza e si prende la semifinale di Miami: Machac non può nulla

Quello che è certo è che però Sinner ha più punti da difendere nel Principato: perché lo spagnolo non ha punti da difendere visto che nell'edizione 2023 non è sceso in campo. Mentre Jannik dovrà difendere i 360 punti della semifinale conquistati nella scorsa stagione, per Alcaraz sarà tutto grasso che cola, con punti guadagnati per ogni turno. Comunque sarà sempre un testa a testa, a Monte Carlo prima, e poi a Madrid e Roma, fino al Roland Garros.