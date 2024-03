Alcaraz dominato da Dimitrov, ora Sinner può diventare numero 2 al mondo: “Non ci ho capito niente” Carlos Alcaraz perde a sorpresa contro Dimitrov nei quarti degli Open di Miami 2024 e spiana la strada a Sinner per diventare numero 2 nel ranking. Lo spagnolo stupito dal suo ko: “Non ci ho capito niente”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Carlos Alcaraz esce incredibilmente dal torneo Atp Masters 1000 di Miami a sorpresa battuto ai quarti da Grigor Dimitrov. Sul cemento della Florida il 32enne bulgaro numero 12 al mondo, è riuscito a battere il numero 2 del ranking. Il 20enne spagnolo, che di recente aveva fatto fuori Jannik Sinner a Indian Wells, viene sconfitto 6-2 6-4. Un punteggio finale assolutamente inaspettato che è andato oltre ogni pronostico.

L'esultanza di Dimitrov dopo la vittoria su Alcaraz.

Stupito dal ko anche lo stesso Alcaraz che in conferenza stampa al termine della gara spiega: "Mi ha fatto sentire come se avessi 13 anni. Non ho capito niente". Dimitrov adesso affronterà il tedesco Alexander Zverev e la sua prestazione contro Alcaraz potrebbe spianare la strada a Sinner per diventare il numero 2 del ranking. Per raggiungere il posto d’onore al fianco di Djokovic l'altoatesino dovrà prima superare nella sua semifinale questa sera alle 20 Daniil Medvedev e poi vincere la finale e dunque il torneo.

Lo spagnolo ha espresso tutto il suo rammarico e incredulità per quanto visto in campo. "È stato pazzesco, ne stavo parlando con il mio team dicendo che non sapevo cosa fare, è per questo che sono frustrato in questo momento, ma so che ho lasciato il campo soddisfatto del mio livello". Il primo set si chiude in fretta di fatto.

Davanti 5-2 su Alcaraz per il break strappato in apertura, il bulgaro ruba nuovamente il servizio allo spagnolo e chiude il set 6-2. Nel secondo in tanti si aspettano il ritorno di Alcaraz e invece lo spagnolo è nel pallone più totale commettendo diversi errori che spianano la strada a Dimitrov che con il punteggio di 6-4 si porta a casa l’accesso alla semifinale dove lo aspetta Zverev.

Sinner ha la possibilità di diventare numero 2 nel ranking se dovesse vincere il torneo di Miami.

Come Sinner può diventare numero 2 a Miami

In attesa di capire quale sarà l'esito della sfida tra Sinner e Medvedev di oggi che vale l'accesso alla finale di Miami, l'altoatesino, proprio a fronte del ko di Alcaraz, sogna il sorpasso allo spagnolo nel ranking. Al momento la classifica Atp è questa: Alcaraz 8645 punti, Sinner 8110. Lo spagnolo rimarrà così dopo la sconfitta contro Dimitrov mentre Sinner con l’eventuale vittoria del torneo potrebbe arrivare a quota 8710 punti ed effettuare il sorpasso. Prima però c'è da superare un avversario ostico come Medvedev e poi la finale da vincere. Gli ultimi due ostacoli che separano l'altoatesino dall'ennesima impresa.