Miami 2024, oggi il sorteggio del tabellone: Sinner testa di serie numero 2, c'è Berrettini Il tabellone del Miami Open vede Sinner testa di serie numero 2 a causa del forfait di Djokovic. In campo anche Matteo Berrettini, ecco tutto quello che c'è da sapere.

A cura di Marco Beltrami

Il Miami Open è pronto a partire con il sorteggio del tabellone, in programma oggi lunedì 18 marzo alle ore 18 italiane. Jannik Sinner che a Indian Wells è arrivato in semifinale arrendendosi al campione Alcaraz, sarà testa di serie numero 2 proprio alle spalle dello spagnolo, in virtù dell'assenza di Novak Djokovic. Non ci sarà nemmeno Rafa Nadal, che ha rimandato il ritorno in campo dopo il forfait di Indian Wells. In campo anche Berrettini, con 7 italiani nel tabellone. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Il tabellone del Miami Open 2024: Sinner nella parte bassa

Si ripropone la sfida tra Jannik Sinner e Carlitos Alcaraz anche in chiave secondo posto della classifica ATP, anche se i due potranno incontrarsi solo in finale, essendo rispettivamente prima e seconda testa di serie del tabellone. In semifinale invece Sinner potrebbe affrontare uno tra Zverev e il campione in carica Medvedev, con l'altro che invece affronterà il vincitore di Indian Wells. Sarà un torneo molto competitivo visto che Djokovic è l'unico assente tra i primi 33 giocatori del ranking ATP.

Oltre a Sinner ci saranno anche altri sei tennisti italiani in tabellone. L'altra testa di serie azzurra sarà il numero 23 del seeding Musetti, diventato papà in questi giorni. A seguire poi presenti anche atteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Luciano Darderi e Matteo Berrettini. Grande curiosità per quest'ultimo, che torna su un palcoscenico prestigioso grazie al ranking protetto e dopo il buon challenger di Phoenix. Impegnati nelle qualificazioni Luca Nardi ed Andrea Vavassori.

Queste le teste di serie del Miami Open 2024

Carlos Alcaraz Jannik Sinner Daniil Medvedev Alexander Zverev Andrey Rublev Holger Rune Casper Ruud Hubert Hurkacz Alex de Minaur Stefanos Tsitsipas Grigor Dimitrov Taylor Fritz Tommy Paul Ugo Humbert Karen Khachanov Ben Shelton Alexander Bublik Sebastian Baez Adrian Mannarino Francisco Cerundolo Frances Tiafoe Nicolas Jarry Lorenzo Musetti Jan-Lennard Struff Tallon Griekspoor Jiri Lehecka Alejandro Davidovich Fokina Sebastian Korda Tomas Martin Etcheverry Cameron Norrie Christopher Eubanks Borna Coric

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Mercoledì 20 marzo: Primo turno dalle 16:00

Primo turno dalle 16:00 Giovedì 21 marzo: Primo turno dalle 16:00

Primo turno dalle 16:00 Venerdì 22 marzo: Secondo turno dalle 16:00

Secondo turno dalle 16:00 Sabato 23 marzo: Secondo turno dalle 16:00

Secondo turno dalle 16:00 Domenica 24 marzo: Terzo turno dalle 16:00

Terzo turno dalle 16:00 Lunedì 25 marzo: Terzo turno dalle 16:00

Terzo turno dalle 16:00 Martedì 26 marzo: Ottavi di finale dalle 16:00

Ottavi di finale dalle 16:00 Mercoledì 27 marzo: Quarti di finale dalle 19:00

Quarti di finale dalle 19:00 Giovedì 28 marzo: Quarti di finale dalle 19:00

Quarti di finale dalle 19:00 Venerdì 29 marzo: Semifinali dalle 19:00

Semifinali dalle 19:00 Domenica 31 marzo: Finale dalle 19:00