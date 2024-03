Dove vedere Musetti-Alcaraz oggi negli ottavi dell’ATP Miami in TV e streaming Lorenzo Musetti sfiderà stasera Carlos Alcaraz negli ottavi di finale del torneo di Miami. Musetti-Alcaraz del Miami Open non inizierà prima delle 20:30 e si potrà seguire su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Al Miami Open l'Italia la può fare da padrona. In questo martedì 26 marzo saranno ben tre i tennisti italiani impegnati negli ottavi di finale del torneo maschile. Perché a Jannik Sinner e Matteo Arnaldi si è aggiunto anche Lorenzo Musetti, che grazie allo splendido successo su Shelton, si è guadagnato la sfida con Carlos Alcaraz, la testa di serie numero uno. Tutti gli ottavi si disputeranno oggi tra il pomeriggio e la serata italiana. Musetti-Alcaraz non inizierà prima delle 20:30. Diretta TV su Sky.

Che Sinner arrivasse agli ottavi era praticamente scontato, ora è favoritissimo contro O'Connell per un posto ai quarti, dopo potrebbe vivere un altro derby italiano. Perché in rotta di collisione ci sarebbe Matteo Arnaldi, che alle 16 aprirà il programma contro il ceco Machac. Musetti invece dopo aver eliminato Safiullin e Shelton proverà il colpaccio contro Carlos Alcaraz, in serie utile dopo il successo di Indian Wells.

Quando gioca Musetti contro Alcaraz all'ATP Miami: orario TV e programma

Musetti e Alcaraz sono costretti agli straordinari avendo giocato poche ore fa. La loro sfida, che è attesissima, è in programma sul campo centrale. Sarà il terzo incontro e non inizierà prima delle 20:30 italiane (le 15:30 di Miami) e seguirà Medvedev-Koepfer, sfida non da centrale ma il russo è il campione in carica, e l'incontro femminile tra Azarenka e Putintseva (che non inizierà prima delle 19). Sul campo 1 invece il primo a giocare sarà Arnaldi, mentre Sinner non giocherà prima delle 20.

Dove vedere oggi Musetti-Alcaraz in diretta TV in chiaro e in streaming

La sfida degli ottavi tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV da Sky, sul canale 203 (Sky Sport Tennis), o sul 205 (Sky Sport Arena), vista la contemporaneità probabile con Sinner. Streaming con Sky Go e NOW, solo per abbonati. Il big match degli ottavi di Miami non sarà visibile in alcun modo in chiaro.

Musetti contro Alcaraz oggi a Miami: i precedenti

Si sono già affrontati tre volte Lorenzo e Carlos. L'italiano ha vinto il primo confronto diretto, lo ha fatto nella finale del torneo 500 di Amburgo, nell'estate del 2022. Lo scorso anno lo spagnolo ha vinto, poi, agevolmente, sia negli ottavi del Roland Garros che nel secondo turno di Pechino, torneo che poi vinse Sinner. Chi vincerà tra Musetti e Alcaraz sfiderà nei quarti Hurkacz o Dimitrov.