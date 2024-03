Sinner-O’Connell al Miami Open, quando si gioca e dove vedere in TV e streaming la partita di tennis Jannik Sinner negli ottavi di finale del Miami Open affronterà l’australiano Chris O’Connell. L’incontro si terrà martedì 26 marzo. Non è ancora stato reso noto l’orario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner scenderà in campo martedì 26 marzo negli ottavi di finale del torneo 1000 di Miami. Il tennista italiano se la vedrà con l'australiano Christopher O'Connell, arrivato sorprendentemente fino a questa fase. La data è nota, ma non l'orario. C'è però un indizio. Perché Sinner-O'Connell saranno in campo nella prima parte del programma di giornata, che sarà dedicata alla parte bassa del tabellone maschile. Quindi orientativamente si giocherà tra le ore 16 e le 21. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming con Sky Go e NOW.

Sinner ha sconfitto al secondo turno Vavassori, battuto in match disputato in due giorni, poi ha vinto in tre set contro Griekspoor che ha venduto cara la pelle. Numero 66 al mondo, O'Connell a 29 anni sta vivendo il momento migliore della carriera, vede il best ranking. Nel torneo ha battuto il top – 20 Tiafoe e in un polemico incontro ha battuto Damm.

Sinner-O'Connell al Miami Open 2024, quando si gioca: data e orario

Jannik Sinner e Chris O'Connell saranno tra i protagonisti del ricchissimo programma del Miami Open di martedì 26 marzo. La giornata sarà dedicata a tutti gli ottavi maschili e a due quarti femminili. L'orario deve essere ancora definito, ma il Campo Centrale attende il numero 3 ATP che sarà in campo tra il pomeriggio e la sera italiana.

Dove vedere Sinner-O'Connell in diretta TV e in streaming

Sky detiene i diritti televisivi di tutti i tornei 1000 e li manda in onda in esclusiva assoluta. Sinner contro O'Connell sarà trasmessa in diretta sicuramente su Sky Sport Tennis (canale 203) e si potrà seguire in streaming con Sky Go e NOW, potranno farlo i rispettivi abbonati. Ma potrebbe finire anche su Sky Sport Uno (canale 201).

I precedenti tra Sinner e O'Connell

Si sono sfidati una volta, quasi tre anni fa. Era l'estate del 2021 quando si giocò negli ottavi di finale del torneo 250 di Atlanta il primo match tra Sinner e O'Connell, che clamorosamente si impose in due set. Quindi al momento, il bilancio è sfavorevole per Sinner che proverà a mettere le cose in pari subito. In caso di successo Sinner nei quarti mercoledì affronterebbe il vincente di Arnaldi-Machac, in lontananza si vede un altro derby.