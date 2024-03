La reazione di Sinner al discorso vibrante di Cahill nel momento più difficile: mai visto così Jannik Sinner a Miami durante la sospensione per la pioggia nella partita contro Griekspoor ha parlato con il coach Cahill sfoderando un atteggiamento insolito per lui, a tradire tutta la sua insoddisfazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

86 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner a Miami ha sfruttato al massimo l'interruzione per pioggia durante la partita poi vinta contro Griekspoor. Il tennista italiano ha avuto la possibilità di parlare con il suo coach Darren Cahill mentre si trovava in palestra. Un discorso fruttuoso quello dell'allenatore, visto che Jannik che al rientro in campo ha cambiato marcia vincendo in rimonta e qualificandosi per gli ottavi di finale. Non è sfuggito però l'atteggiamento di Sinner: non lo abbiamo mai visto così.

Sinner e il discorso di Cahill a Miami durante l'interruzione per pioggia contro Griekspoor

Le telecamere del Masters di Miami hanno mostrato Sinner in palestra, sulla cyclette con vicino il suo preparatore atletico quando sul centrale di Miami ha iniziato a cadere l'ormai solita pioggia. Jannik ha così ascoltato attentamente il discorso di Darren Cahill. Quest'ultimo camminando davanti a lui, ha dato probabilmente una serie di consigli al giocatore con il linguaggio del corpo che ha mostrato il suo impegno nel cercare di infondere fiducia. Un intervento vibrante per provare a scuotere Sinner.

Sinner arrabbiato negli spogliatoi durante la partita contro Griekspoor

Sinner non ha proferito una parola mentre ascoltava le parole di Darren Cahill. Ha continuato a pedalare su ritmi blandi, per mantenere caldi i muscoli, senza guardare ma tradendo comunque il suo disappunto per quanto fatto fino ad allora. Un mix di delusione, rabbia e frustrazione per il tennista italiano che si è caricato in vista del successivo ritorno in campo. Una sfinge dall'espressione imperturbabile, a dimostrazione di tutta la sua insoddisfazione per la piega che stavano prendendo le cose.

E a quanto pare Cahill ha saputo toccare le corde giuste di Sinner, che al rientro in campo ha iniziato lentamente a cambiare marcia prendendosi prima il secondo set e poi il terzo e quindi il match. Si è caricato nel migliore dei modi Jannik, molto soddisfatto per un match vinto in una giornata che sembrava assolutamente negativa. E quando si portano a casa queste partite, valgono doppio.