Sinner in giornata no ribalta un insidioso Griekspoor a Miami: è agli ottavi, il tabellone sorride Sinner a Miami è riuscito a battere Griekspoor in rimonta 5-7, 7-5, 6-1, qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronterà uno tra Damm e O’Connell. Jannik in giornata no è riuscito comunque a superare l’ostacolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Miami Open 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

E sono 4 su 4 per Jannik Sinner contro Griekspoor. Il tennista italiano numero 2 del tabellone si è imposto in rimonta contro il 26° giocatore ATP ai sedicesimi del torneo di Miami. Un match complicato per l'azzurro che dopo aver perso il primo parziale, è riuscito al rientro dalla sospensione per la pioggia ad imporsi con il punteggio di 7-5, 6-1. Un successo prezioso per Jannik soprattutto perché arrivato in una giornata no. Il tabellone ora è molto favorevole: agli ottavi sfiderà uno tra Damm e O'Connell. Giornata super per l'Italia con i successi di Musetti e Arnaldi, che hanno battuto Safiullin e Shapovalov.

Quello del primo set non è stato il solito Sinner, poco aggressivo e più falloso del solito in risposta. Ha concesso due punti invece sui suoi turni di servizio Jannik, fino all'undicesimo game quando è arrivato il break di un Griekspoor molto solido da fondo. Mentre l'olandese è cresciuto in termini di rendimento, l'azzurro ha aumentato gli errori: così è arrivato il 7-5 in favore di un ottimo Tallon.

Il match è rimasto complicato per Jannik anche nel secondo set, fino al 3-3 quando è arrivata la pioggia e l'interruzione. Al rientro Sinner è sembrato più deciso, nonostante un Griekspoor che non ha mai smesso di martellare. È arrivato così il primo break del match, che gli ha permesso di ricambiare il favore: 7-5 a suo favore e fiducia dell'avversario che ha iniziato a vacillare.

E infatti il terzo set si è aperto con il break in favore del giocatore italiano che è tornato a mostrare sprazzi del suo tennis migliore. Una mazzata per Griekspoor che per lunghi tratti della partita probabilmente aveva pregustato l'impresa in un torneo in cui sono già cadute numerose teste di serie.

Alla fine dunque solo sorrisi per Sinner che può guardare al prosieguo del Miami Open con fiducia anche alla luce di una parte di tabellone che ha perso molti dei suoi protagonisti, vedi Rublev, Tsitsipas e Tiafoe. Appuntamento a martedì ora per la sfida contro uno tra Damm e O'Connell, due avversari che sembrano assolutamente alla portata. E chissà che ai quarti non arrivi poi proprio un derby tutto italiano contro Arnaldi che continua nel suo ottimo torneo, dopo la vittoria su Shapovalov.