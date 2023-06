Roland Garros, oggi Alcaraz-Musetti e Khachanov-Sonego: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi al Roland Garros di tennis: in campo gli italiani Musetti e Sonego, che disputeranno gli ottavi di finale. Musetti scenderà in campo sul centrale e lo farà contro il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz. Mentre Sonego sfiderà Khachanov sul Lenglen. In campo oggi pure Novak Djokovic. In tv e in streaming sarà possibile seguire tutti gli incontri su Eurosport, canale visibile dagli abbonati di Sky, DAZN e Discovery+.

Il programma di oggi ai Roland Garros e i risultati degli italiani

Sonego-Khachanov ore 11

Alcaraz-Musetti non prima delle ore 16

Alcaraz-Musetti oggi in tv al Roland Garros: orario e dove vederla

Quello tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti sarà il terzo match in programma sullo Chatrier. Quindi orientativamente lo spagnolo e l'italiano non inizieranno prima delle ore 16. Sarà Eurosport a mandare in onda la partita più attesa degli ottavi di finale. Il canale è visibile dagli abbonati di Sky e DAZN, ma anche Discovery+. Streaming possibile con Sky Go, DAZN, Discovery+, Player di Eurosport.

Dove vedere la partita di Sonego contro Khachanov agli Open di Francia di tennis in diretta TV

La prima partita degli ottavi sarà proprio quella di Lorenzo Sonego, chiamato a un match molto impegnativo contro Karen Khachanov, giocatore russo di spessore che sta vivendo una grande annata. Sonego-Khachanov live su Eurosport.

Oggi in campo anche Djokovic: orari e programma

Oltre a Musetti-Alcaraz e Sonego-Khachanov scende in campo anche Novak Djokovic, che trova negli ottavi il peruviano Varillas.

