Sonego epico contro Rublev al Roland Garros: l’azzurro rimonta il russo e vola agli ottavi Lorenzo Sonego compie un’impresa epica al Roland Garros 2023: il tennista italiano rimonta Rublev dopo esser stato sotto di due set e si qualifica agli ottavi del torneo del Grande Slam.

A cura di Michele Mazzeo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Roland Garros ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lorenzo Sonego continua a stupire al Roland Garros 2023. L'azzurro nel match dei sedicesimi affrontava il numero 7 del mondo Andrey Rublev per quella che, soprattutto dopo essere andato sotto di due set, sembra un'impresa quasi impossibile. Ma è proprio nel momento più buio che il torinese ha ritrovato la forza per mettere a segno un'epica rimonta portando l'incontro al quinto set e staccando quindi il pass per gli ottavi di finale aggiudicandosi il set decisivo dopo oltre tre ore e mezza di gioco.

Il 3-2 (5-7/0-6/6-3/7-6/6-3) sul russo consente dunque al 28enne piemontese di proseguire il suo cammino nel prestigioso torneo parigino che lo vedrà ora affrontare un altro russo, cioè il numero 11 del seeding Karen Khachanov.Un 3-2 arrivato alla fine di un incontro che era iniziato malissimo per l'italiano che dopo aver perso il primo set era letteralmente crollato nel secondo venendo travolto con un netto 6-0 da Rublev che a quel punto sembrava ormai avviato verso una facile vittoria.

Nel terzo set arriva però l'improvvisa svolta con Sonego che migliora nettamente il proprio rendimento al servizio riuscendo poi a strappare la battuta al russo e a portare il break di vantaggio fino alla conclusione. Sull'onda dell'entusiasmo il torinese comincia bene anche il quarto set brekkando immediatamente l'avversario e, nonostante il controbreak del russo, riesce ad aggiudicarsi il parziale al tie-break e a portare quindi il match al quinto e decisivo set dove è riuscito a rendere la sua impresa ancora più epica completando la rimonta battendo il russo con un fantastico 6-3 che lo proietta tra i migliori 16 tennisti nel tabellone del Roland Garros 2023.