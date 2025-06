Monfils riempito di insulti, la risposta è un capolavoro: “Mia moglie mi dice che sono bello”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Ci risiamo. Ancora una volta un tennista è stato preso di mira da orde di scommettitori. È toccato a Gael Monfils fare i conti con una serie di commenti vergognosi dopo la sconfitta a Stoccarda contro Michelsen 6-4, 4-6, 6-3. Questa volta però gli utenti protagonisti di minacce di morte, insulti razzisti e così via, hanno trovato pane per i loro denti.

Gael Monfils preso di mira dagli scommettitori

L'attuale numero 42 del ranking non è rimasto a guardare in silenzio, ma ha deciso di rispondere con il suo stile unico. Prima di tutto, Monfils ha pubblicato nelle sue storie di Instagram uno screen con alcuni dei beceri commenti ricevuti. Si va da chi gli augura infortuni e malattie di ogni tipo, a chi lo minaccia, e così via. Parole disgustose, per quello che non è purtroppo un episodio isolato visto che tanti altri tennisti hanno denunciato la stessa cosa.

La risposta geniale di Monfils

Monfils però ha deciso di mettere alla berlina questa gente, con due video in cui usa l'arma dell'ironia per mettere in evidenza il loro comportamento riprovevole: "Ragazzi, questo non è un consiglio finanziario. Ma davvero, state ancora scommettendo su di me? Primo torneo sull’erba? Gioco contro Alex Michelsen, 20 anni, numero 75 al mondo, e voi puntate su di me? Scrivete che faccio schifo. Lo so che faccio schifo. Lo sappiamo tutti e due. Eppure scommettete ancora su di me?".

A chi poi gli ha augurato di rompersi, attaccandolo con matrice razzista Monfils ha risposto: "A proposito, sapete che le mie gambe sono state spaccate più volte. Ho già giocato con una gamba rotta, quindi non pregate per quello. E non sto soffrendo, mi dispiace. Siamo nel 2025 e ancora mi giudicate per il colore della pelle? Cosa c’entra il colore della mia pelle con la mia performance tennistica? So di essere bello. Lo dico perché mia mamma e mia moglie me lo dicono. Magari per voi faccio schifo". Chapeau Gael, un modo intelligente di sottolineare situazioni imbarazzanti.