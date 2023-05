Il tabellone del Roland Garros 2023 di tennis: Sinner evita Djokovic e Alcaraz Sorteggiato a Parigi il tabellone del Roland Garros. Jannik Sinner è finito nella parte bassa presidiata da Medvedev ed è riuscito a evitare i favoriti Djokovic e Alcaraz.

Sorteggiato il tabellone del Roland Garros, il secondo torneo del Grande Slam 2023. L'Open di Francia si disputerà da domenica 28 maggio a domenica 11 giugno. L'Italia ha in tabellone 11 giocatori (5 uomini, 6 donne) e punta moltissimo su Sinner e Musetti. I favoriti del torneo maschile del Roland Garros sono Alcaraz e Djokovic, con Medvedev campione a Roma terzo incomodo. Iga Swiatek ha i favori del pronostico nel torneo femminile. Mancheranno Matteo Berrettini, che tornerà in campo sull'erba, e Rafa Nadal, vincitore 14 volte del Roland Garros. Il torneo si potrà seguire in diretta TV e in streaming

Il tabellone del Roland Garros 2023: Sinner dalla parte di Medvedev

C'era grande curiosità per il sorteggio del Roland Garros. Innanzitutto perché Djokovic è la testa di serie numero 3 e poteva rendere la parte alta fortissima con Alcaraz e poi si voleva vedere se anche Sinner sarebbe finito nella metà alta. E, tabellone alla mano, a Jannik è andata bene. Perché Sinner è nella parte bassa, mentre Djokovic e Alcaraz sono in quella alta. Quindi non ci sarà la finale tra i due favoritissimi. Sinner è dal lato di Medvedev, ma anche di Ruud e Rune.

Musetti è la testa di serie numero 17 e potrebbe affrontare Carlos Alcaraz negli ottavi di finale. Fognini affronterà il canadese Auger-Aliassime. Sonego con Shelton.

Questi gli accoppiamenti dei tennisti italiani impegnati nel torneo maschile:

Sinner-Muller (primo turno)

Musetti-Mikael Ymer (primo turno)

Sonego-Shelton (primo turno)

Fognini-Auger Aliassime (primo turno)

Cecchinato-Van Assche (primo turno)

Questi i primi turni delle giocatrici italiane nel torneo femminile:

Trevisan-Svitolina (primo turno)

Giorgi-Cornet (primo turno)

Cocciaretto-Kvitova (primo turno)

Bronzetti-Jabeur (primo turno)

Paolini-Cirstea (primo turno)

Errani-Teichmann (primo turno)

Il calendario completo del torneo: programma e orari

Il Roland Garros durerà quindici giorni. In campo uomini e donne tutti i giorni da domenica 28 maggio a mercoledì 7 giugno, poi il torneo vedrà una divisione di giorni che saranno dedicati al torneo femminile e a quello maschile, che vedrà la finale domenica 11 giugno.