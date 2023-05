Berrettini ha deciso quando tornare a giocare dopo l’infortunio: niente Roland Garros Matteo Berrettini salterà il Roland Garros, in un messaggio ha ufficializzato il suo ritorno che si concretizzerà sull’erba tedesca. C’è la data.

A cura di Marco Beltrami

Una situazione che era nell'aria, ma che adesso è diventata ufficiale. Matteo Berrettini non sarà in campo al Roland Garros, ovvero il più prestigioso torneo sulla terra rossa, in programma dal 28 maggio all'11 giugno. Per il recupero totale dall'infortunio agli addominali bisognerà aspettare ancora un po' a giudicare dalle parole del tennista italiano.

La stagione sulla terra dunque del "martello" del tennis italiano si è conclusa di fatto a Montecarlo. Dopo aver battuto Cerundolo al secondo turno, Berrettini era pronto per la super sfida contro Rune (fresco di conquista della finale a Roma), quando si è dovuto arrendere all’ennesimo infortunio della sua carriera. Problema agli addominali per il giocatore capitolino, accusato proprio al termine del confronto con l’argentino.

Inevitabile dunque il forfait per Madrid prima e Roma poi per Matteo che ha intrapreso il percorso di recupero con la massima attenzione nell'evitare ricadute. Nelle scorse ore sui social network ha ufficializzato anche l'assenza a Parigi, terzo appuntamento dello Slam stagionale: "Sto facendo buoni progressi con la mia riabilitazione e non vedo l'ora di tornare a gareggiare. Non sarò pronto per Parigi".

Meglio non bruciare le tappe dunque per Matteo Berrettini, che però ha già stabilito le date del rientro all'attività. Infatti l'obiettivo dell'azzurro è quello di farsi trovare pronto per la stagione sull'erba, dove potrebbe fare la voce grossa. "Il mio ritorno nel tour sarà sull'erba nel torneo Boss Open di Stoccarda". Appuntamento quindi nel torneo ATP 250 in programma dal 12 al 18 giugno in Germania.

Un evento molto gradito a Matteo che nella scorsa stagione ha conquistato il titolo dimostrando tutta la sua competitività sulla superficie verde. E tutta l'Italia fa il tifo per lui, sperando in un riscatto dopo una prima parte di 2023 contraddistinta da risultati non eccezionali e anche da qualche polemica di troppo.