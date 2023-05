Medvedev re di Roma, agli Internazionali trionfo contro Rune: è il suo primo titolo su terra rossa Daniil Medvedev si aggiudica l’ottantesima edizione degli Internazionali d’Italia battendo Rune e conquista il suo primo titolo sulla terra.

A cura di Vito Lamorte

Daniil Medvedev si aggiudica l'ottantesima edizione degli Internazionali d'Italia battendo Holger Rune (5-7, 5-7) in maniera netta e anche autoritaria in alcuni momenti. Il tennista russo da lunedì sarà, di nuovo, numero 2 al mondo.

Per il classe 1996 ha conquistato il suo primo titolo sulla terra in carriera, il ventesimo della sua carriera.

Il primo set lo ha conquistato Daniil Medvedev, che con lo score di 7-5 in 47 minuti è riuscito a dettare il ritmo alla gara e ha strappato il servizio a Rune alla prima chance concessa nel match. Il tennista russo aveva avuto qualche problema nei primi turni di battuta ma dopo è entrato in partita in maniera molto agevole.

Nel secondo set Rune prova a scappare e a reagire dopo il primo schiaffo ma dopo un buon avvio inanella una serie di errori molti importanti che consegnano all'avversario tre match point: Medvedev butta via il primo, ma non perde l'opportunità per vincere la partita. L’inerzia dell’incontro si è spostata dopo gli errori del giovane danese, con Medvedev che prima ha allungato e poi ha chiuso il match vincendo anche il secondo set 7-5.

Queste le sue parole dopo la finale: "Mi sorprende vincere un Masters 1000 sulla terra battuta, ero abituato a odiare questa superfice. Dopo Monte-Carlo, però, non mi sentivo così male. Avevo perso con Rune che aveva giocato meglio di me, ma sono arrivato a Roma e mi sentivo benissimo. Ho trovato gli avversari più difficili sul mio cammino e solo felice. La partita è stata difficile, abbiamo iniziato entrambi con tanti errori. Sono contento di aver fatto il salto di qualità a fine primo set, mentre lui l'ha fatto a inizio secondo set. Lì mi sono detto che non dovevo pensare troppo, ho cercato di salire al suo livello e da lì è stata una partita buona. L'inizio di una bella amicizia tra me e la terra battuta? Non credo, ma adesso i campi in terra mi piacciono molto di più".

Daniil Medvedev è il primo tennista russo a vincere il torneo di Roma.

