Quante tasse paga Sinner allo Stato italiano per la vittoria a Roma: centinaia di migliaia di euro

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Trionfando domenica nella finale degli Internazionali d'Italia a Roma, Jannik Sinner non solo ha fatto la storia del tennis chiudendo il ‘Career Golden Masters' (secondo ad esserci riuscito dopo Djokovic) – ovvero ha vinto almeno una volta tutti i tornei ATP Masters 1000 – e si è portato a casa 1000 punti che scavano un abisso in classifica con Alcaraz, ma si è intascato anche il ricco montepremi riservato al vincitore, pari a un milione di euro e spicci (1.007.165 euro per la precisione). Una cifra che peraltro è lorda e dalla quale vanno tolte le tasse da pagare allo Stato italiano, pari a circa 300mila euro.

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Come funziona la tassazione per Jannik Sinner dopo aver vinto il torneo di Roma

Come per le ATP Finals di Torino e per tutti i tornei professionistici disputati in Italia, Sinner – che come si sa è residente fiscale a Monte Carlo – è soggetto alla ritenuta alla fonte del 30% sui premi vinti sul territorio nazionale. Si tratta di una tassazione definitiva a titolo d'imposta, prevista dall'articolo 25 del DPR 600/1973 per i redditi da prestazione autonoma derivanti da attività sportive. Vale per il 24enne altoatesino e per chiunque, anche straniero, non abbia la residenza fiscale nel nostro Paese e debba incassare premi vinti in tornei italiani.

Per tutti questi tennisti viene applicata una ritenuta alla fonte (trattenuta direttamente dall'organizzazione del torneo) a titolo d'imposta, per loro definitiva e non recuperabile in dichiarazione in Italia. Sinner paga dunque questa ritenuta sui tornei giocati in Italia (Roma e le Finals di Torino), indipendentemente dalla residenza a Monte Carlo. Ed è tutto quello che deve defalcare come tasse dal premio lordo, visto che nel Principato il regime fiscale è ben più favorevole (non paga ulteriore imposta sul reddito). Jannik dunque si metterà in banca circa 700mila euro netti.

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I precedenti a Roma e alle ATP Finals: la ritenuta alla fonte del 30%

Gli organizzatori del torneo del Foro Italico non gli consegnano un assegno o bonifico per l'importo lordo: trattengono subito la quota di tasse dovuta al fisco italiano e bonificano solo l'importo netto al giocatore (o al suo management) entro i termini previsti. Questo sistema è identico a quello applicato in passato: nel 2025, arrivando in finale (premio lordo di 523.870 euro), Sinner aveva già lasciato allo Stato italiano intorno ai 157mila euro. Ugualmente, dopo aver vinto le Finals lo scorso anno a Torino, il numero uno al mondo si era visto prelevare con ritenuta alla fonte circa un milione e 300mila euro, dei 4 milioni e 400mila vinti al lordo.

In pratica, ogni volta che Sinner solleva un trofeo in Italia, pur essendo residente a Monte Carlo, lo Stato incassa centinaia di migliaia di euro in automatico. Un meccanismo che vale per tutti i giocatori non residenti: il premio viene tassato alla fonte nel Paese dove si svolge il torneo, con una ritenuta che è in percentuale variabile a seconda della normativa locale (il 30% in Italia). I tennisti devono poi dichiarare il reddito in questione allo Stato in cui hanno la residenza fiscale, dovendo versare all'erario ulteriori tasse (in base all'aliquota di legge) ma potendo dedurre la ritenuta estera tramite il credito d'imposta. Come detto, non è il caso di Sinner, per il quale la ritenuta in questione è definitiva e null'altro è da pagare.