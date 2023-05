Nadal salta il Roland Garros, il futuro diventa un’incognita: “Non so quando tornerò” Rafa Nadal non giocherà il Roland Garros, non sarà in campo nei prossimi mesi. Una data per il recupero non c’è, ma proverà a essere in campo nel 2024. Nadal quindi non lascia il tennis.

A cura di Alessio Morra

L'annuncio è arrivato. Rafa Nadal non giocherà il Roland Garros. La notizia era attesa e quindi di per sé non è scioccante. Ma in realtà lo è eccome. In una conferenza stampa convocata a Manacor l'ex numero uno ha detto: "Potete immaginare quanto sia difficile per me, è una decisione che viene presa dal il mio corpo. Tutto fa pensare che il prossimo anno sarà il mio ultimo anno".

Nadal e il Roland Garros sono ormai un tutt'uno. Quel torneo lo ha vinto per 14 volte, un record incredibile. Rafa però stavolta a Parigi non ci sarà. La notizia era praticamente scontata. Nadal si è infortunato lo scorso gennaio agli Australian Open. Sembrava potesse tornare già a fine marzo, ma non è stato così.

Dopo aver saltato i 1000 di Indian Wells e Miami ha rinunciato pure ai tornei sul rosso, quelli che ha vinto più volte, di Montecarlo e Barcellona. Poi in un video ha dato forfait a Madrid e poi a Roma. A quel punto era praticamente certa la sua rinuncia al Roland Garros. Un video ha anticipato la rinuncia. Per quanto Nadal abbia dimostrato di avere le qualità di un supereroe era impensabile vederlo a Parigi giocare al meglio dei cinque set.

La conferenza stampa che ha convocato per il pomeriggio di giovedì 18 maggio sembrava far presagire addirittura il ritiro assoluto dal tennis. Non è così. Nadal ha annunciato l'addio al Roland Garros 2023 e sarà fuori anche per tutti i principali tornei successivi. Quindi niente Wimbledon e niente US Open. Cadono così una sfilza di record, dopo l'addio alla top ten dopo 912 settimane, Nadal uscirà dalla top 100 e per la prima volta dal 2004 chiuderà una stagione senza tornei vinti.

Lascia andare quasi totalmente questa stagione, ma non la abbandona in modo definitivo. Perché spera di essere a disposizione per giocare il prossimo novembre la Coppa Davis: "Ora mi devo fermare, forse un mese, forse quattro. Potrei tornare prima della fine dell'anno per la Davis. Non posso prevedere il futuro, seguirò le emozioni e quello in cui credo. E' la cosa giusta per il mio corpo e per la mia mente. La mia ambizione è fermarmi per divertirmi di nuovo nel 2024, quando probabilmente sarà il mio ultimo anno da professionista".

Quindi Rafa non molla e proverà a farsi trovare pronto nel 2024, che potrebbe essere il suo ultimo anno da professionista. Ma certamente non sarà semplice per lui ripresentarsi dopo un'assenza lunghissima e con oltre 37 primavere. Ma Nadal ci ha abituato a cose fenomenali e proverà ancora una volta a stupire.

Perché uno come lui non può non provare a vincere ancora una volta il Roland Garros. Ma non decideranno né lui né i suoi avversari: "Vorrei lottare per obiettivi importanti, ma il fisico non è d'accordo. Devo guardare avanti, fortunatamente ci sono tante cose belle nella mia vita quotidiana. Non si può chiedere sempre troppo al corpo, è lui che a un certo momento mi ha detto stop. Ora mi fermo e penso al futuro. Quello che succederà non lo so. Non si può controllare tutto, è difficile fare previsioni. Sono un positivo e tenterò di tornare a giocare in modo competitivo. Non vorrei un 2024 di comparsa, vorrei andare in campo e vincere".