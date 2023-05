Un video di Nadal a fine allenamento preoccupa i tifosi: Roland Garros a rischio Un video di Rafa Nadal come non si era mai visto preoccupa e non poco i tifosi. Dopo l’infortunio la sua partecipazione al Roland Garros sembra sempre più a rischio.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Rafael Nadal? Quando tornerà in campo il campione spagnolo? Le ultime notizie non sono incoraggianti dopo i forfait a ripetizione, ultimo quello negli Internazionali d'Italia che si stanno giocando a Roma. La speranza di tutti è quella di un maggiore tempo trascorso ai box per tornare in grande spolvero al Roland Garros, ma la partecipazione del mancino di Manacor allo slam transalpino è a forte rischio.

L'ultima volta che Rafa Nadal è sceso in campo risale ormai a metà gennaio, agli Australian Open con la sconfitta contro McDonald. Infortunio al muscolo dello psoas per il 22 volte vincitore Slam, che da allora ha intrapreso un lungo percorso di recupero senza più tornare in campo. Quello che sembrava uno stop di circa uno o due mesi, si è allungato ulteriormente, al punto da compromettere la sua stagione sulla terra rossa.

Ecco allora i messaggi di rinuncia ai più prestigiosi appuntamenti, con un obiettivo conclamato: quello di farsi trovare pronto per il Roland Garros, torneo che ha vinto 14 volte in carriera. Nelle ultime ore però l'obiettivo si è trasformato praticamente in una speranza soprattutto dopo un video che ha fatto capolino sui social e sul web. Le immagini sono relative all'ultimo allenamento di Nadal e sono preoccupanti.

Rafa che in caso di forfait al Roland Garros uscirebbe fuori dalla top 100 del ranking ATP sembra in condizioni davvero difficili. Lo spagnolo dopo una sessione sul campo con il suo allenatore Moya e altri collaboratori, è letteralmente sulle gambe, piegato in due con le mani sulle ginocchia. Raramente lo abbiamo visto così provato e sconfortato, con il silenzio di fronte ai tentativi di sostegno dei presenti. Dopo qualche minuto, ecco l'uscita dal campo molto lentamente e con il linguaggio del corpo a tradire una grande preoccupazione delusione.

Insomma un Nadal inedito e sofferente, che sembra molto lontano da una condizione ottimale. Nel frattempo avversari e tifosi sperano in un suo recupero. Le parole di Djokovic, il suo rivale numero uno sono emblematiche: "La possibile assenza di Nadal al Roland Garros? Non cambierebbe nulla nella mia preparazione, ma il mondo del tennis sarebbe influenzato dalla sua assenza, per la storia che Rafa ha scritto lì. Soprattutto se lui salta i tornei importanti, è un problema per il tennis".