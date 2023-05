Internazionali Roma, oggi Sinner-Kokkinakis e 5 italiani in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Le partite di oggi degli Internazionali di Roma di tennis: in campo gli italiani Sinner, Fognini, Giorgi, Pigato, Trevisan e Paolini. Jannik Sinner aprirà il programma sul campo centrale, dove in serata farà il suo esordio nel torneo Novak Djokovic. Il primo italiano a scendere in campo sarà proprio Sinner che sfiderà Kokkinakis alle ore 11. Le partite si potranno seguire in diretta TV su Sky e in streaming su Sky Go e NOW, mentre in chiaro sarà il 20 a mandare in onda un match.

Sinner-Kokkinakis oggi in tv all'ATP Roma: orario e dove vederla

Jannik Sinner scenderà in campo oggi agli Internazionali d'Italia. Il numero 1 italiano affronterà il qualificato australiano Thanasi Kokkinakis. Sinner è ampiamente favorito, ma in passato ha dovuto faticare per battere Kokkinakis, che dopo aver superato le qualificazioni ha sfruttato il ritiro di Munar per superare il primo turno. L'incontro si potrà seguire in diretta TV su Sky, che lo trasmetterà in esclusiva dalle ore 11. La sfida si potrà vedere in streaming con Sky Go e NOW.

Dove vedere la partita di Fognini contro Kecmanovic agli Internazionali di tennis in diretta TV

Sul Pietrangeli scenderanno in campo tre italiani. Il secondo match di giornata lo disputerà Martina Trevisan, poi toccherà, orientativamente non prima delle 15, Fabio Fognini contro il serbo Kecmanovic. Sky manderà in onda il match sul canale 201 e in streaming su Sky Go e NOW.

Oggi in campo anche Giorgi, Trevisan, Paolini, Pigato: orari e programma

Sul campo Pietrangeli, oltre a Fognini, giocheranno anche Trevisan e Giorgi. Jasmine Paolini affronterà Elena Rybakina non prima delle 21:00 sul Campo Centrale. Mentre Lisa Pigato disputerà il quarto match sul campo 12 con la russa Kasatkina.

Campo Centrale

ore 11: Sinner-Kokkinakis

a seguire: Swiatek-Pavlyuchenkova

a seguire: Jabeur-Badosa

ore 19: Djokovic-Etcheverry

a seguire: Paolini-Rybakina

GrandStand Arena

ore 11: Auger-Aliassime-Popyrin

a seguire: Wawrinka-Dimitrov

a seguire: Cirstea-Ostapenko

a seguire: Fils-Rune

ore 19: Vondrousova-Andreescu

Campo Pietrangeli

ore 11: Sakkari-Strycova

a seguire: Trevisan-Machova

a seguire: Fognini-Kecmanovic

a seguire: Giorgi-Alexandrova

a seguire: Ruud-Rinderknech

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0