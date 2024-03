Alcaraz strabiliante, fa impazzire Medvedev con una giocata eccezionale: Indian Wells è suo Carlos Alcaraz si è confermato campione a Indian Wells, battendo Medvedev in due set con il risultato di 7-6, 6-1. Un punto in particolare ha conquistato la scena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2024 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Strabiliante Carlos Alcaraz. Il numero due del mondo nella finale di Indian Wells vinta in due set contro Medvedev (7-6, 6-1), ha messo a segno un punto pazzesco, che conferma tutte le sue doti atletiche e il suo talento. Un recupero prodigioso quello di Carlitos, per una delle giocate più belle della stagione che fa il paio con l'ormai celebre scambio nella semifinale con Sinner, vinto proprio da quest'ultimo. Praticamente Alcaraz si è ritrovato ad inseguire una pallina che sembrava destinata verso la sua linea di fondo campo. Questa senza dubbio la fotografia dell'ultimo atto del torneo e probabilmente del momento del giovane campione.

La situazione in questione si è verificata anche in un momento delicato del match ovvero sul 4-4, 40 pari con Medvedev al servizio. Alcaraz che già aveva dovuto recuperare un break iniziale di svantaggio è stato chiamato a rete dal giocatore russo. Molto efficace il gioco di Daniil che poi con uno degli schemi più classici ha alzato il pallonetto. Carlos pensava inizialmente di poter piazzare lo smash, ma quando era già in aria si è reso conto che su quella pallina non sarebbe mai arrivato, perché troppo alta.

Dopo l'atterraggio, corsa disperata all'indietro per Alcaraz che ha iniziato a rincorrere la pallina. Dopo averla superata, difficilissimo colpo per lo spagnolo che in equilibrio precario e quasi in spaccata è riuscito con un numero a colpire. Nonostante le spalle date alla metà campo di Medvedev, e la pallina ad un passo dal cemento, il secondo giocatore del ranking ATP è riuscito non solo a rimettere la pallina ma anche ad alzare un pallonetto importante.

Il "povero" Medvedev si è coordinato per lo smash e poi per la successiva volée, trovando sempre pronto e reattivo Alcaraz. Quest'ultimo ha chiuso con uno splendido passante lungolinea di dritto, con la pallina che ha assunto una traiettoria a rientrare. Mani sull'orecchio a chiedere al pubblico di alzare i decibel e sorriso smagliante per Alcaraz protagonista di una giocata assolutamente eccezionale che ha lasciato di sasso Medvedev.

Un'iniezione di fiducia importante per Carlos che si è andato poi a prendere il primo parziale al tie-break, conquistando in maniera più agevole il secondo. Così è arrivato il meritato titolo per lo spagnolo, che si è confermato campione nel primo dei due Masters americani.