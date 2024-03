Zendaya a Indian Wells con Iga Swiatek lancia la tendenza dei completi da tennis Zendaya era sugli spalti di Indian Wells, torneo ATP 1000 in California, insieme al fidanzato Tom Holland. Per posare con la vincitrice Iga Swiatek, numero uno al mondo, ha sfoggiato un completo da tennis perfetto per la primavera 2024 anche fuori dai campi da gioco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Zendaya e Iga Swiatek

Quando si tratta di lanciare una nuova tendenza Zendaya è un passo avanti a tutti. L'attrice, che ha da poco sfoderato dei look incredibili per il tour promozionale di Dune 2, ha trascorso il weekend in California dove si è tenuto il torneo di tennis di Indian Wells. La diva classe '96 ha posato per delle foto con la nuova campionessa del torneo femminile, la numero 1 del mondo Iga Swiatek. A risaltare, però, è stato il completo da tennis indossato da Zendaya: un riferimento implicito al suo nuovo film o una nuova tendenza tennis si profila all'orizzonte?

Swiatek e Zendaya in posa conn il trofeo di Indian Wells

Zendaya in completo da tennis griffato a Indian Wells

Sorrisi in tribuna e fuori dal campo per Zendaya che ha assistito al match tra Iga Swiatek e Maria Sakkari, finale del torneo femminile di Indian Wells. L'attrice era seduta sugli spalti accanto al fidanzato Tom Holland: i due, che fanno coppia fissa da diverso tempo, si sono scambiati sguardi affettuosi ed esultanze divertenti. Dopo il match vinto dalla numero 1 del mondo, Zendaya si è spostata sulla terrazza del club californiano dove ha posato con la vincitrice, mostrando il suo completo da tennis griffato.

Zendaya e Swiatek chiacchierano dopo la vittoria a Indian Wells della giocatrice

Felpa bianca leggermente oversize, gonna a pieghe a vita alta e sneakers: tutto rigorosamente bianco. Zendaya sfoggia una mise da tennis impeccabile: le tenniste, come la stessa Swiatek mostra, sul campo da gioco indossano sempre o un abito (a pieghe) o un completo composto da canotta e gonna a piega coordinate. La scelta del colore bianco è davvero azzeccata e denota l'attenzione al mondo del tennis anche da parte dello stylist della diva, Law Roach. Il bianco, oltre e a essere la palette obbligatoria nel torneo di Wimbledon, era il colore di riferimento per i completi delle giocatrici e dei giocatori fino agli anni Duemila, quando il marketing è entrato nel tennis proponendo varietà di toni che potessero essere appetibili anche per il pubblico.

Zendaya in Louis Vuitton con Iga Swiatek

Quello che sembra essere un completo appositamente per i campi da gioco in realtà è un look casual (e dunque adatto anche per la vita di tutti i giorni) interamente firmato da Nicolas Ghesquière, Direttore Creativo di Louis Vuitton, brand di cui Zendaya è volto da un paio di anni, per la collezione Primavera/Estate 2024. Si tratta di un pullover a zip, attualmente disponibile solo sul sito americano del brand, che costa 3.650 dollari, ossia 3.340 euro: non il più accessibile dei maglioni primaverili ecco. Con una semplice gonna e una felpa coordinata, però, è possibile ricreare quell'outfit, anche con l'aggiunta di semplici scarpe di tela, modello che originariamente veniva utilizzato per giocare a tennis. Questa tendenza è l'ideale per variare un po' gli outfit freschi e leggeri di primavera, senza rinunciare a essere glamour.

Il completo indossato da Zendaya

Perché il completo da tennis è uno spoiler sul prossimo film di Zendaya

Lo stile da tennis, completato da Zendaya, preannuncia uno dei film più attesi dell'anno che la vede tra le protagoniste. Si tratta di Challengers, film diretto da Luca Guadagnino che uscirà nelle sale di tutto il mondo il 25 aprile. Nel film Zendaya interpreta una star del tennis, Tashi Duncan, che dopo un brutto infortunio è costretta ad abbondare i campi da tennis, diventando coach di suo marito Art (Mike Faist). Tra gli interpreti di quello che si profila come un triangolo amoroso sui campi da tennis troviamo anche Josh O' Connor (The Crown, La Chimera). Un incontro tra numero uno, dunque, quello tra Zendaya e Swiatek e che lascia ipotizzare una nuova tendenza tennis tra i look di Zendaya.

Il poster di Challengers