La finale di Indian Wells interrotta dal pianto di una bimba: l'arbitro spiazza Alcaraz e Medvedev L'arbitro della sfida tra Alcaraz e Medvedev per cercare di riportare la situazione alla normalità ha annunciato: "Per favore, date un po' d'amore alla bambina, grazie"

Tra i momenti più curiosi della finale di Indian Wells vinta da Alcaraz su Medvedev, c'è stato anche quello relativo ad un curioso fuori programma per un'inaspettata "disturbatrice". Il pianto incessante di una bambina ha spinto il giudice di sedia ad interrompere il match, per qualche secondo. La situazione si è conclusa in modo molto simpatico, con le risate dei giocatori e degli altri spettatori.

Un momento davvero singolare in occasione del 4-3 nel primo set a favore del tennista russo. La piccola spettatrice ha iniziato a lamentarsi senza sosta, arrecando inevitabilmente un fastidio ai giocatori e rompendo il proverbiale silenzio necessario alla concentrazione dei protagonisti. La povera bimba è sembrata quasi disperata, con il papà che ha provato in tutti i modi a tranquillizzarla. Alla fine è stato necessario l'intervento del giudice di sedia Mohamed Lahyani.

L'arbitro, nel tentativo di alleggerire la tensione, si è rivolto al pubblico con un annuncio insolito e particolare: "Per favore, date un po' d'amore al bambino, grazie". Un'affermazione affettuosa che ha suscitato l'ilarità generale, e in primis dei due giocatori in campo. Infatti Medvedev che ne aveva approfittato per dialogare con il suo angolo, di fronte alla comunicazione dell'arbitro non ha trattenuto il sorriso. Anche il poi vincitore Alcaraz ha sorriso di gusto prima di iniziare a servire.

Come è andata a finire? Il papà alla fine è stato costretto a salire in fretta le scale con la bambina in braccio per raggiungere l'uscita. Una situazione che ha permesso così ai giocatori di proseguire la sfida. Insomma non sono mancate le scene davvero curiose a Indian Wells: l'arbitro Lahyani poi ha vissuto una settimana molto particolare: prima l'invasione delle api, con tanto di puntura, e poi la bambina incontenibile. Un po' di lavoro extra per lui.