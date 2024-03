Invasione di api a Indian Wells, Alcaraz scappa dal campo e l’arbitro viene punto: scene di panico La semifinale di Indian Wells tra Alcaraz e Zverev è stata sospesa inizialmente per un’invasione di api. Panico in campo con la fuga dello spagnolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Incredibile, o quasi, a Indian Wells. L'attesa semifinale tra Alcaraz e Zverev è stata sospesa per un motivo molto particolare. Infatti nelle fasi iniziali della partita che mette in palio la finale contro Jannik Sinner, uno sciame di api ha fatto capolino sul terreno di gioco seminando il panico. Se Carlos Alcaraz è stato costretto letteralmente a fuggire dal campo, seguito poi anche dal suo avversario, è andata peggio all'arbitro Lahyani che è stato punto da un insetto. Inevitabile lo stop immediato delle ostilità.

Tutto è iniziato nel terzo game del primo set dell'incontro, quando tutti i presenti si sono accorti dell'arrivo delle api. Difficile dire come sia nato il tutto, anche perché gli insetti si sono fermati in massa sulle telecamere finendo nelle inquadrature televisive. Prima però lo sciame è passato anche sul campo, e a farne le spese è stato Alcaraz: il numero due al mondo ha iniziato a scacciare via, anche con la racchetta le api ma quando si è reso conto del numero delle stesse, non ha potuto fare altro che correre e abbandonare il centrale del "tennis paradise", ripiegando negli spogliatoi e proteggendosi con la racchetta. Potrebbe non essere bastato per scongiurare le punture.

Tra l'incredulità generale, l'arbitro è stato costretto a sospendere il gioco per consentire la rimessa in sicurezza del campo. Proprio il povero Lahyani però è stato tra i più sfortunati, visto che è stato attaccato e costretto anche a rimuovere il cappellino. Dopo aver abbandonato il seggiolino, il popolare arbitro si è toccato a più riprese la tempia sinistra, mostrando al supervisor del torneo e agli addetti ai lavori i segni di una possibile puntura.

Una situazione davvero insolita che ha costretto gli organizzatori a rimedi estremi. Infatti dopo essersi resi conto dell'impossibilità di sistemare il tutto autonomamente, sono stati chiamati i pompieri. È toccato a loro cercare di riportare la situazione alla normalità per poi riprendere le ostilità e la riapertura delle danze.