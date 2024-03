Sinner schiacciasassi a Indian Wells, anche Lehecka non può nulla: è in semifinale Jannik Sinner in semifinale a Indian Wells dopo la vittoria su Lehecka con il risultato di 6-3, 6-3. Un’altra prova di forza da parte del tennista italiano che aspetta uno tra Zverev e Alcaraz. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Prosegue la cavalcata di Sinner a Indian Wells senza perdere nemmeno un set. Anche il numero 32 al mondo Lehecka si è dovuto arrendere allo strapotere di Jannik, con un doppio 6-3. La testa di serie numero 3 si è qualificata per la semifinale del Masters 1000 dove aspetta uno tra Zverev e Alcaraz. Con quest’ultimo sarebbe il replay e la rivincita della semifinale dello scorso anno. Per Sinner questa è la 16a vittoria di fila nel 2024 (la 19a complessiva), un risultato che gli permette di eguagliare la striscia di Federer in avvio di 2006.

Anche oggi sensazione di notevole superiorità da parte di Sinner, che ha costretto il ceco a giocare al massimo. In alcuni tratti del match Lehecka, che nei turni precedenti aveva battuto Rublev e Tsitsipas, è sembrato quasi avvilito dal non riuscire ad invertire la trama dell'incontro. Molto concreto Jannik che dal canto suo è sembrato quasi giocare quasi a giri ridotti e come al solito non è venuto meno nei momenti decisivi. È bastato così un break nel primo set (bravo Jannik ad annullare l'unica chance concessa sul suo servizio a Lehecka) per mettere il discorso sui binari giusti.

Nel secondo set, il copione non è cambiato. Anche perché Lehecka è sembrato quasi innervosito dal fatto di non riuscire a produrre risultati con il suo tennis. Il parziale è scivolato via abbastanza agevolmente, con Sinner che non ha concesso palle break strappando due volte la battuta all'avversario e imponendosi con un altro 6-3. Insomma massimo risultato, apparentemente con quasi il minimo sforzo, per l'azzurro che ora vestirà i panni dello spettatore dell'altra semifinale.

Jannik aspetterà uno tra Zverev e Alcaraz. In caso di vittoria di Carlitos ci sarebbe la rivincita della semifinale della scorsa annata, con l'obiettivo anche di prendersi il secondo posto nel ranking ATP. Se invece dovesse vincere il tedesco, Sinner scavalcherebbe già il suo amico-rivale spagnolo.