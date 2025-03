video suggerito

Andreeva si accorge dei gesti di Sabalenka alle sue spalle: scene esilaranti a Indian Wells Dopo la vittoria di Andreeva su Sabalenka a Indian Wells scene esilaranti durante la premiazione, con botta e risposta simpatici tra le due. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Difficile dire se sia stata più divertente la finale di Indian Wells vinta da Mirra Andreeva su Aryna Sabalenka oppure la premiazione con le due tenniste che hanno regalato sorrisi a tutti i presenti. Diversi i momenti che hanno scatenato l'ilarità del pubblico, con la bielorussa che ha digerito il ko e la 17enne che si è mostrata anche simpatica.

Andreeva da urlo a Indian Wells, battuta Sabalenka in finale

Impressionante il ruolino di marcia di Mirra Andreeva che è alla 12a vittoria consecutiva. Dopo aver trionfato a Dubai, secondo titolo di fila in 22 giorni con il successo nel WTA 1000 di Indian Wells. È lei con i suoi 17 anni e 283 giorni la più giovane vincitrice dell'appuntamento americano da 26 anni a questa parte (meglio di lei solo Serena Williams nel 1999). In questo modo Mirra è diventata la terza donna a superare numero uno e due del mondo nello stesso torneo prima dei 18 anni (dopo Steffi Graf e Serena Williams).

Sabalenka regala spettacolo durante la premiazione di Indian Wells

E quale celebrazione migliore se non quella di Aryna che al momento di ricevere il suo premio ha giocato un po' tirando in ballo i team: "Congratulazioni per l'incredibile cavalcata, grande torneo, grande tennis e congratulazioni per avere una grande squadra. Se avessi avuto la stessa squadra che hai tu alla tua età, probabilmente sarei una giocatrice migliore adesso". Necessario chiarire subito le cose: "No, no, no, non guardate al mio team ora, è il migliore in questo momento, intendevo prima. Alla tua età facevo fatica a trovare l'allenatore giusto. Ma tu l'hai trovato molto prima. Ecco perché stai andando così bene. Congratulazioni. È incredibile vedere il tuo successo".

Inevitabile poi una battuta sulla sua seconda sconfitta in finale dopo quella con Rybakina: "Ho un rapporto di amore-odio con questo posto. Metterò questo trofeo sopra l'altro e farò finta che questo sia il trofeo per il vincitore. Potrebbe essere abbastanza simile nelle dimensioni". A proposito della finale del 2023, ecco che Sabalenka ha replicato la scena diventata iconica della premiazione di quell'edizione. Anche stavolta Aryna ha iniziato a fare gesti con la mano mentre parlava Andreeva.

I gesti di Sabalenka alle spalle di Andreeva

"Congratulazioni a Irina e alla tua squadra. Penso che siano state due settimane fantastiche per te. Hai giocato un tennis fantastico e sono sicura…". E qui la sua avversaria ha fatto il cenno del "così così", facendo riferimento anche alla prova non fortunata in finale. La russa si è accorta del tutto e di fronte al saluto ironico di Sabalenka ha chiosato: "Ho già visto prima questa scena. Okay. Sono sicura che ci siano molti aspetti positivi e molte cose fantastiche da trarre da queste due settimane. Quindi penso che dovresti farlo. E ti auguro la migliore fortuna per il resto della stagione".

E chiusura con risate anche per la sconfitta per le parole della vincitrice: "Alla fine vorrei ringraziare me stessa, per aver combattuto fino alla fine e aver sempre creduto in me. Per non aver mai mollato. Ho provato a correre come un coniglio perché oggi Aryna stava sparando proiettili".