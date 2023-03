Sabalenka s’intromette nel discorso di Rybakina a Indian Wells: le fa una promessa minacciosa A Indian Wells è andato in scena un vero e proprio show tra Sabalenka e Rybakina dopo la finale del torneo di tennis femminile. Le due tenniste si conoscono molto bene.

A cura di Marco Beltrami

Alla fine ce l'ha fatta. Elena Rybakina è riuscita a battere per la prima volta in carriera in un torneo WTA Aryna Sabalenka, sua vera e propria bestia nera. Nella finale del Masters di Indian Wells, la tennista kazaka si è imposta in due set con il risultato di 7-6, 6-4 prendendosi così la rivincita dell'ultimo atto dei recenti Australian Open, in cui la bielorussa si era imposta in rimonta. Le due si conoscono bene e infatti durante la premiazione è andato in scena un vero e proprio show.

Dopo quattro sconfitte in altrettanti precedenti Rybakina si è tolta la soddisfazione di dare il primo dispiacere all'avversaria e numero 2 della classifica mondiale. Quest'ultima può avere qualche rimpianto per i tre set-point non sfruttati nel primo set, quando avrebbe potuto dare alla finale di Indian Wells un'altra piega. Comunque Sabalenka non è sembrata particolarmente affranta al momento della classica cerimonia di chiusura del BNP Paribas Open.

Posizionatasi alle spalle della vincitrice Rybakina, Aryna ha ascoltato in silenzio le sue parole. La tennista kazaka con il solito grande fair play ha sottolineato i "grandi risultati" stagionali ottenuti dalla sua avversaria. Ad un certo punto però ecco la reazione inaspettata di Sabalenka che senza farsi vedere dalla vincitrice ha sfoderato una linguaccia, quasi a prenderla in giro per quelle che ha considerato probabilmente parole di circostanza.

Il meglio però è arrivato dopo e precisamente nel momento in cui Rybakina ha fatto riferimento alla rivalità con Sabalenka, togliendosi la soddisfazione di aver trovato la prima vittoria nei confronti diretti dopo 4 ko. Queste le sue parole: "In realtà è la prima volta che è andata a modo mio, quindi speriamo di giocare molte altre finali". A sorpresa, Sabalenka non è rimasta ferma ad ascoltare ma si è fatta avanti e a dichiarato al microfono con un sorriso sardonico: "Farò in modo che sia l'ultima".

Risate del pubblico, e anche di Sabalenka che subito ha controbattuto: "No, no, no. Ci vediamo la prossima volta". Il tutto mentre la bielorussa le picchiettava sulla spalla. Una bella scena, culminata poi nella chiusura della vincitrice di Indian Wells: "È sempre stato un piacere giocare contro di te, e le battaglie sono sempre più dure". Appuntamento a Miami, con le due tenniste che sono le protagoniste annunciate del Masters 1000 americano.