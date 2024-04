video suggerito

Sinner-Struff negli ottavi a Montecarlo, quando si gioca: orario TV e dove vedere la prossima partita Jannik Sinner gioca domani contro Jan-Lennard Struff gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. Ancora da definire l’orario e il campo. Tra i due c’è un solo precedente ed è abbastanza recente: vittoria dell’italiano a Indian Wells. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Jannik Sinner gioca giovedì, 12 aprile, contro Jan-Lennard Struff gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo (ma campo e orario sono ancora da definire). L'azzurro arriva alla sfida contro l'avversario 33enne (attualmente numero 28 al mondo) dopo aver battuto nettamente Sebastian Korda in due set (6-1, 6-2 in un'ora e un quarto), confermando di essere in un momento di grazia tale da trasformare in punti d'oro anche colpi riusciti male. Il campione italiano va a caccia anche del coefficiente necessario per difendere la propria posizione (2° posto) nel ranking Atp dallo spagnolo, Carlos Alcaraz (ritiratosi per problemi fisici). Per farlo dovrà almeno riuscire a qualificarsi per la semifinale.

Il programma sui campi in terra rossa del Principato prevede l'inizio delle partite dalle 11, a breve sarà definito anche a che ora ci sarà Sinner-Struff. Il match verrà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Sinner-Struff negli ottavi a Montecarlo, quando si gioca

La sfida degli ottavi di finale tra Sinner e Struff è prevista per domani. C'è attesa per conoscere l'orario in cui è fissato l'incontro che catalizza i riflettori del Masters 1000 di Montecarlo per la presenza dell'alto-atesino (numero 3 al mondo). Sulla sua strada trova il tennista tedesco che si è assicurato il passaggio del turno liquidando il croato Borna Coric (7-6, 6-1).

Dove vedere Sinner-Struff in diretta TV e streaming

La partita tra Sinner e Struff sarà trasmessa in diretta tv, ma solo per abbonati, sui canali di Sky (Sky Sport 1, numero 201; Sky Sport Tennis, numero 203) che manda in onda in esclusiva gli incontri del Masters 1000 di Montecarlo. Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure NOW utilizzando tutti i dispositivi compatibili.

Sinner contro Struff negli ottavi a Montecarlo: i precedenti

C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff e risale al 10 marzo scorso a Indian Wells: vittoria per l'italiano in due set (6-3, 6-4) che passò il turno e volò agli ottavi di finale. Dinanzi a sé il campione degli Australian Open trova un avversario che in questa stagione ha vinto 8 match e ne ha persi altrettanti, e sulla terra rossa sembra trovarsi a suo agio. In carriera non è mai andato oltre gli ottavi di finale che a Montecarlo gioca per la terza volta (dopo Hong Kong e Rotterdam).