Perché Alcaraz può superare Sinner nel Ranking ATP anche senza giocare a Montecarlo Jannik Sinner può scivolare al numero 3 della classifica ATP. Alcaraz lo sorpasserà, nonostante non giocherà Montecarlo, se l’italiano non raggiungerà le semifinali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Carlos Alcaraz si è ritirato dal torneo di Montecarlo. Lo spagnolo per il secondo anno consecutivo non disputerà il prestigioso torneo del Principato. Un forfait pesante per il torneo e soprattutto per l'ex numero 1 al mondo che ancora una volta è costretto a fermarsi per problemi fisici e che ora farà di tutto per tornare in campo e soprattutto in forma per i tornei di Barcellona e Madrid. Ma nonostante la rinuncia il campione in carica di Wimbledon ha la possibilità di scavalcare lunedì prossimo Jannik Sinner, che può tornare numero 3 al mondo.

Infortunio al braccio, Alcaraz salta Montecarlo

Nei giorni scorsi lo spagnolo aveva palesato problemi fisici, una vistosa fasciatura al braccio lo ha accompagnato sui campi d'allenamento. Il forfait era nell'aria, ora è arrivato. Stop per Alcaraz che non sarà a Montecarlo e che verrà sostituito da Sonego, che ora ha un'occasione d'oro. Lo spagnolo ora dovrà capire se tra una settimana potrà essere in campo a Barcellona, dove ha vinto nel 2023, e spera di essere in campo pure a Madrid, dove pure difende il titolo.

Perché Alcaraz può superare Sinner anche se non gioca Montecarlo

Il ranking del tennis si basa sui risultati delle ultime 52 settimane. E ogni settimana i tennisti possono scartare dei punti. A Montecarlo Alcaraz non scarta nulla non avendo giocato il torneo nel 2023 e ciò significa che la sua classifica o meglio il suo punteggio rimarrà immutato. A verbale resteranno 8645 punti per Alcaraz che quindi virtualmente è già davanti a Sinner, che invece ufficialmente ne ha 8710 punti, ma ne scarta 360, quelli ottenuti grazie alla semifinale dell'anno scorso.

Alcaraz dovrà difendere poi 1500 punti tra Barcellona e Madrid

Quindi per non fare troppi calcoli, inutili, e sgomberare il campo da troppe ipotesi, si fa presto a dire che Alcaraz sorpasserà Sinner, senza giocare Montecarlo, se Jannik perderà prima delle semifinali. Accadrà la stessa cosa dovesse perdere negli ottavi nei quarti o all'esordio con Korda. Qualora Sinner si qualificasse, almeno, per le semifinali manterrebbe la seconda posizione.

Nelle prossime settimane la situazione sarà totalmente opposta. Perché Alcaraz dovrà difendere i successi di Barcellona e Madrid, in totale 1500 punti in scadenza. Sinner a Barcellona non ci andrà e perderà una manciata di punti, mentre a Madrid non ha nulla da difendere perché lo scorso anno non giocò il torneo. Dunque, in ogni caso, anche se ci sarà il sorpasso dello spagnolo dopo Montecarlo sarà molto probabilmente un fatto temporaneo.