Tsitsipas batte Ruud, vince Montecarlo e ricorda la loro prima sfida da ragazzini: "Non male finire qui" Tsitsipas ha vinto per la terza volta il torneo di Montecarlo. Dopo aver sconfitto Ruud ha provato a consolare il norvegese e ha ricordato uno dei loro tanti confronti vissuti da ragazzini, giocato in Italia.

A cura di Alessio Morra

Stefanos Tsitsipas ha vinto per la terza volta il torneo di Montecarlo. Il tennista greco, che ha sconfitto in semifinale Sinner, ha vinto agevolmente la finale contro Casper Ruud, battuto ancora una volta in una finale che conta. Tsitsipas torna così nella top ten e torna a vincere un torneo 1000 dopo esattamente due anni. Dopo la finale il greco ha ricordato un incontro giocato proprio in Italia da giovanissimo contro Ruud, un racconto che non ha lasciato indifferenti che ha dato bene l'idea del percorso fatto negli anni da questi due tennisti.

Tsitsipas vince per la terza volta Montecarlo

In tanti speravano in una finale tra Djokovic e Sinner. Non è stato così. Un problema fisico e un errore arbitrale non hanno permesso a Jannik di vincere anche contro Tsitsipas, che comunque il suo lo aveva fatto e molto bene. Poi Ruud per la prima volta dopo cinque ko di fila ha battuto il numero 1 ATP. Ruud-Tsitsipas è stata comunque una degna finale. Perché in campo sono scesi due che la terra rossa la conoscono bene, entrambi finalisti al Roland Garros.

Il primo set è stato nettissimo. 6-1 rapidissimo per Tsitsipas, con Ruud abbastanza in difficoltà in campo e forse anche mentalmente – ha giocato tante finali importanti, ma le ha perse tutte. Nel secondo set il norvegese alza il livello, prova a realizzare il break, ha tante opportunità, ma non concretizza mai e sul più bello viene meno. Finisce 6-1 6-4. Per il greco è una liberazione pura. La festa è enorme. In campo esulta, poi si dedica alle celebrazioni con il suo staff.

Tsitsipas ricorda a Ruud le loro sfide da ragazzini

Quando arriva il Principe Alberto di Monaco la premiazione si fa seria. Ruud ha parole d'elogio per tutti, è un signore in campo e fuori. Mentre il greco, che risiede nel Principato, ringrazia tutti e alla fine guardando l'avversario dice: "Casper, direi che non è male finire qui dopo aver iniziato nel circuito futures qualche anno fa. Ci stavo pensando. Congratulazioni per questo fantastico viaggio che abbiamo affrontato e ci ha portato qui. Per coloro che non lo sanno io e Casper ci frequentiamo da molto tempo. Stessa categoria di età. Abbiamo giocato da piccoli e anche in tanti tornei minori e ora siamo qui a giocare davanti a un pubblico fantastico".

La finale del Futures in Sardegna

Tsitsipas e Ruud sono entrambi nati nel 1998 e davvero si conoscono da quando sono ragazzini. Nel circuito maggiore si sono sfidati quattro volte, ma il loro primo confronto diretto da professionisti lo hanno vissuto proprio in Italia, in un torneo futures in Sardegna, l'F10, a Santa Maria di Pula. Anche in quell'occasione si impose il greco, che vinse 6-3 6-7 7-6.

Bravo Tsitsipas a ricordare quell'episodio, quell'incontro sia a Ruud, che avrà apprezzato (pure se perse anche in quel caso), ed ha fatto bene a renderlo in presente in un momento così importante. Perché per arrivare al vertice bisogna fare la gavetta e la crescita nel tennis passa anche da tornei di questo livello.