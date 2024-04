video suggerito

Sinner danneggiato da un errore colossale degli arbitri contro Tsitsipas: falsata la semifinale Sinner contro Tsitsipas penalizzato da un errore clamoroso dell’arbitro che in un momento cruciale non si è accordo di una pallina ampiamente fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner si è fermato in semifinale a Montecarlo, battuto in tre set da Tsitsipas. Una partita condizionata, ancor prima dei problemi fisici del tennista numero due al mondo, da una clamorosa svista arbitrale. Un servizio del tennista greco finito ampiamente fuori, è stato considerato buono dagli arbitri. Sarebbe stato doppio fallo e dunque doppio break per Jannik, che si sarebbe portato ad un passo dalla vittoria.

Il clamoroso errore arbitrale che ha penalizzato Sinner nella semifinale di Montecarlo contro Tsitsipas

Sul vantaggio per Sinner, in occasione del turno di battuta di Tsitsipas sul punteggio di 3-1 per Jannik. La seconda di servizio del greco è sembrata già a velocità naturale nettamente fuori. Il punto è proseguito invece ed è finito nelle casse di Stef, con l'azzurro che dopo si è lamentato con l'arbitro. Raramente abbiamo visto arrabbiato il numero due del mondo che in maniera civile ha mimato con la mano, il fatto che la pallina fosse nettamente al di là della linea. I replay tecnologici hanno mostrato che Sinner aveva ragione: era nettamente fuori.

Il mezzo tecnologico al contrario di quello che avviene sui campi in cemento, non viene utilizzato per prendere le decisioni arbitrali basate sul segno. In questo caso sarebbe stato doppio fallo, con Sinner che si sarebbe portato sul 4-1 con il servizio a proprio favore. Possibilità dunque di volare sul 5-1, e di ipotecare il parziale e il match. Certo Sinner dal canto suo si sarebbe potuto fermare subito, e chiedere all'arbitro di scendere e vedere il segno.

Perché il giudice di sedia non è intervenuto a correggere la non chiamata

Il giudice di sedia non è intervenuto per correggere, a punto in corso, lasciando giocare i due tennisti. In realtà l'ufficiale se avesse visto la palla fuori sarebbe potuta intervenire al momento e non alla fine dello scambio. In questo caso si è fidata della sua collaboratrice e quindi non è andata a vedere il segno. Basito Sinner che non si è davvero dato pace di come sia stato possibile non vedere una palla fuori così evidente. I problemi fisici poi hanno complicato ulteriormente i suoi piani.