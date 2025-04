Berrettini-Musetti oggi agli ottavi dell’ATP Montecarlo in diretta: orario e dove vederla in tv e streaming

Dove vedere Berrettini-Musetti oggi in TV? La partita degli ottavi di Montecarlo non sarà trasmessa in TV in chiaro ma si potrà seguire in esclusiva su Sky. Diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis (201 e 203), non prima delle ore 14, per gli abbonati. Abbonati che potranno anche vedere il match in streaming su Sky GO. Diretta disponibile su dispositivi fissi e portatili anche su NOW.