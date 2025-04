video suggerito

Berrettini rimonta Zverev a Monte Carlo, è un grande favore a Sinner: Jannik sarà ancora 1° a Roma Matteo Berrettini fa fuori il numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone di Monte Carlo, Alexander Zverev. In virtù di questo risultato Sinner tornerà in campo a Roma da primo giocatore del ranking ATP.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini si prende la scena a Monte Carlo battendo in rimonta Alexander Zverev, numero due del mondo. Il tennista azzurro si regala una giornata da incorniciare e fa esultare l'Italia del tennis per due motivi: il primo è legato ovviamente al prestigio del suo successo, il secondo è per il "favore" fatto a Jannik Sinner che con questo ko del tedesco è sicuro del numero uno del ranking agli Internazionali di Roma. Il tricolore sventola forte nel Principato.

Inizio disastroso di Berrettini contro Zverev

E pensare che il pomeriggio di Berrettini era iniziato malissimo con Zverev in totale controllo del primo set, scivolato via velocemente con il punteggio di 6-2. Imballato e poco incisivo al servizio l'azzurro, che anche con il linguaggio del corpo ha palesato le sue difficoltà. Poi a poco a poco, la partita è cambiata anche grazie all'inserimento di qualche variazione in più nel gioco di Matteo. Questa volta è stato il tedesco ad accusare il colpo, con una striscia negativa di 13 punti a 3 nella fase finale del parziale a dimostrazione del crollo delle sue certezze. Un set pari, e palla al centro.

Berrettini carico, vince il secondo set e rimette tutto in parità

Nel terzo Matteo ha continuato, nonostante un servizio non pesante come sempre, a mantenere il rendimento del set precedente salendo poi in cattedra nel settimo game quando è riuscito a piazzare il break. Da circoletto rosso in particolare un punto ottenuto con un gran passante dopo un recupero eccezionale a riprova di una condizione fisica superlativa.

Sembrava tutto in discesa e invece ecco la doccia fredda, con un brutto game al servizio, perso a zero per il contro-break del 5-5. Sul successivo gioco però Berrettini versione deluxe: prima ha conquistato il vantaggio con un gran colpo dopo uno scambio fiume (48 colpi), e poi ecco il back micidiale per tagliare le gambe a Zverev. È il preludio alla vittoria che si è concretizzata poco dopo, con il pubblico di Monte-Carlo in visibilio.

E sorride anche Sinner: matematicamente è certo di arrivare agli Internazionali di Roma, primo torneo dopo la sospensione, da numero uno del ranking. Una gioia incontenibile per i nostri colori.