ATP Monte Carlo, oggi il sorteggio del tabellone con Berrettini e Musetti: italiani in campo e quando giocano In programma il sorteggio del tabellone di Monte-Carlo con Zverev testa di serie numero uno, davanti ad Alcaraz, Fritz e Djokovic. A rappresentare il tennis italiano ci saranno Musetti, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Cobolli e Fognini. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Il sorteggio del tabellone di Monte-Carlo è in programma oggi alle ore 17. Il primo Masters 1000 della stagione su terra rossa è in programma dal 7 al 13 aprile. I tennisti italiani in campo saranno Lorenzo Musetti, unica testa di serie azzurra, Berrettini, Sonego, Arnaldi, Cobolli e il vincitore dell'edizione 2019 Fognini. Le prime teste di serie saranno Zverev, Alcaraz, Fritz e Djokovic. Sinner ancora out per la sospensione, perderà i punti della semifinale 2024 ma senza cedere il primo posto ATP. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul torneo.

Il tabellone del Monte Carlo Masters: le teste di serie e gli italiani in campo

Il tabellone del Monte-Carlo Masters 1000 sono 16. Senza Sinner, la numero uno è occupata da Alexander Zverev, davanti a Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Novak Djokovic. Tra le teste di serie c'è anche un italiano, Lorenzo Musetti (numero 14). A proposito di azzurri, in gioco oltre al tennista carrarino ci saranno in campo Berrettini, Sonego, Arnaldi, Cobolli e Fognini. Quest'ultimo è entrato nel tabellone principale grazie ad una wild card per il successo del 2019. Bisognerà vedere se arriveranno altri italiani dalle qualificazioni dove ci sono Darderi, Bellucci e Nardi.

Le teste di serie del Masters 1000 di Monte-Carlo

Alexander Zverev (GER) Carlos Alcaraz (ESP) Taylor Fritz (USA) Novak Djokovic (SRB) Casper Ruud (NOR) Jack Draper (GBR) Stefanos Tsitsipas (GRE) Andrey Rublev Alex de Minaur (AUS) Daniil Medvedev Holger Rune (DEN) Ben Shelton (USA) Arthur Fils (FRA) Lorenzo Musetti (ITA) Frances Tiafoe (USA) Grigor Dimitrov (BUL)

Il calendario completo del torneo: date e programma

Il programma del torneo di Monte Carlo. Date e orari delle partite dal primo turno alla finale, tutti i match:

lunedì 7 aprile – primo turno (a partire dalle ore 11:00)

martedì 8 aprile -primo turno e secondo turno (a partire dalle ore 11:00)

mercoledì 9 aprile – secondo turno e terzo turno (a partire dalle ore 11:00)

giovedì 10 aprile – terzo turno (a partire dalle ore 11:00)

venerdì 11 aprile – quarti di finale (a partire dalle ore 11:00)

sabato 12 aprile – semifinale (non prima delle ore 13:30); semifinale (non prima delle ore 15:30)

domenica 13 aprile – finale (non prima delle ore 15:00)