Fils terrorizzato dopo la sua esultanza a Montecarlo: ha rischiato di ferire qualcuno Curioso episodio per Fils in occasione del match contro Cobolli. Dopo la vittoria il tennista francese ha rischiato di colpire e far male a qualcuno del pubblico. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Arthur Fils è uno dei grandi protagonisti finora del torneo di Montecarlo. La vittoria su Rublev gli ha permesso di raggiungere i quarti di finale del prestigioso Masters 1000. Una partita in cui ha rischiato di non esserci, dopo l'incidente accaduto nel finale della sfida con Cobolli. In quell'occasione, lo "sciagurato" Fils si è reso protagonista di un gesto molto pericoloso che poteva costare caro a uno spettatore.

Fils rischia grosso dopo la partita con Cobolli

L'entusiasmo per il successo contro il giocatore italiano reduce dal trionfo di Bucarest ha giocato un brutto scherzo a Fils. Come tanti suoi colleghi dopo aver finalizzato il match-point, il francese ha provato a scagliare via la pallina. Di solito i giocatori mandano la sfera in orbita, proprio per evitare di colpire qualcuno. Le cose però stavolta non sono andate bene, visto che Fils ha sbagliato completamente traiettoria, con un errore in termini di mira.

Il tennista francese spara la pallina sugli spalti

In pratica Fils ha tirato un vero e proprio missile con la pallina molto bassa che è finita sulle tribune. In un video registrato dagli spalti, si può notare la pericolosità della situazione, con la sfera tirata da Fils arrivare a tutta velocità ad altezza d'uomo. E infatti la pallina è passata vicinissima ad almeno tre persone che non sono state colpite. Fortunatamente per lui, nessuno si è fatto male e non ci sono state nemmeno conseguenze disciplinari per il francese che se l'è cavata dunque.

Le telecamere hanno immortalato l'espressione scioccata di Fils subito dopo essersi reso conto di quanto fatto. È rimasto col fiato sospeso per pochi secondi il francese che ha poi tirato un sospiro di sollievo. Al momento dei saluti con Cobolli, Fils si è mostrato colpito e ha spiegato a Flavio quanto fatto con l'azzurro che ha abbozzato un sorriso nonostante la delusione della sconfitta.