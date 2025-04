Djokovic subito eliminato a Monte Carlo, prestazione disastrosa contro Tabilo: è irriconoscibile

video suggerito

Novak Djokovic esce di scena all'esordio a Montecarlo. Il tennista serbo due volte vincitore del Masters 1000 del Principato è stato battuto in due set dal cileno Tabilo, che lo aveva già messo al tappeto nel torneo di Roma della scorsa annata. Una prestazione incolore da parte di Nole, irriconoscibile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche dell'atteggiamento. Raramente lo abbiamo visto così remissivo e passivo.

Djokovic eliminato a Monte-Carlo da Tabilo all'esordio

Segnali preoccupanti da Djokovic che nel confronto dei sedicesimi di finale ha dato l'impressione di non essere in grado di poter impensierire realmente Tabilo che si è imposto alla fine con un doppio 6-3. Prestazione di grande sostanza da parte del 27enne, numero 32 al mondo, che ha sfoderato un rendimento molto costante e notevole. Dall'altra parte poca opposizione, considerando i suoi standard, da parte di un Nole che anche con il linguaggio del corpo ha dimostrato di non essere in grandissima giornata.

Djokovic in giornata no, è irriconoscibile in campo

I numeri parlano chiaro per il 37enne con la terza eliminazione all'esordio in un torneo, su cinque disputati in stagione. Un ruolino di marcia molto negativo a cui non è certo abituato il 24 volte vincitore Slam, che sta pagando dazio anche all'anagrafe. Tanti gli errori non forzati (ben 29, più del doppio del cileno) soprattutto di dritto da parte di Djokovic che forse ha risentito anche dei problemi accusati nei giorni scorsi con l'infezione e il problema all'occhio.

Giornata no insomma per Djokovic che non ha mostrato nemmeno il solito piglio, ma anzi è sembrato anche remissivo a tratti. Poche parole, pochi scambi con il suo angolo per un Nole che non ha tradito emozioni. Una partita assolutamente negativa insomma e un campanello d'allarme per il futuro, al netto dei meriti di Tabilo uscito tra gli applausi di tutto il centrale del Principato.