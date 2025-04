video suggerito

Carlos Alcaraz mette a segno il punto dell'anno a Monte Carlo: quel colpo è lucida follia La vittoria contro Altmaier porta lo spagnolo nei quarti di finale, dove sfiderà Fils. Nel match col tedesco ha sfoggiato colpi d'alto livello, vuole vincere il trofeo e riprendersi il secondo posto nel ranking alle spalle di Sinner.

Lucida follia. Può essere definito così il colpo che Carlos Alcaraz ha sfoderato dal suo repertorio nella sfida (vinta 6-3, 6-1) contro Daniel Altmaier al Master 1000 di Monte Carlo. Un tocco di classe in terra rossa che ha fatto scattare in piedi il pubblico, tra scrosci di applausi e ohhh di meraviglia. Lo spagnolo sorride, ringrazia, porta un dito all'orecchio come a dire: non vi sento, non vi sento… si gode il momento, l'adattamento su una superficie con la quale ha mostrato ancora una volta grande confidenza, la qualificazione ai quarti dove sarà opposto a Arthur Fils (che in poco più di un'ora ha regolato Rublev).

Il colpo di classe e di potenza dello spagnolo: Altmaier alle corde

Un'ora e 27 minuti son bastati al murciano per regalarsi un match senza storia, che a un certo punto è sembrato una vera e propria esibizione per la qualità del tennis espresso e il modo in cui ha letteralmente travolto l'avversario. Esempio tangibile di tutto ciò è lo scambio a margine del quale gli ha strappato il servizio: dopo tre dritti e un rovescio in risposta, il tedesco ha provato a sorprendere Alcaraz con una grande palla corta. Epiche la risposta con un tiro incrociato da dietro e sotto le gambe e la replica di Altmaier che intercetta la traiettoria e resta in gioco. Ancora per poco… lo spagnolo ha sfoggiato un fantastico rovescio a due mani con il quale ha marcato tutta la differenza con il rivale.

Alcaraz vuol riprendersi il secondo posto alle spalle di Sinner

Grazie a questo successo, per la prima volta nella sua carriera, Alcaraz è tra i primi otto del torneo di Monaco, torneo a cui ha partecipato una sola volta, nel 2022 (senza vittorie). È un altro passo nella scalata al secondo posto nel ranking Atp, complice l'eliminazione di Alexander Zverev al secondo turno: ora è a tre partite dal sollevare il trofeo e piazzarsi alle spalle di Sinner. La terra battuta gli porta bene nonostante il "tradimento" avvenuto un anni fa, in occasione della finale olimpica persa a Parigi contro Novak Djokovic.