video suggerito

Sinner eliminato da Tsitsipas e dalla sfortuna: il torneo di Montecarlo finisce nel peggiore dei modi Sinner sconfitto in semifinale da Tsitsipas a Montecarlo in un modo beffardo. Un errore dell’arbitro e i problemi fisici hanno “aiutato” il greco che aspetta uno tra tra Djokovic e Ruud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

2.356 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sinner impegnato in doppio a Montecarlo con Sonego: hanno perso subito al primo turno

Sconfitta beffarda per Jannik Sinner contro Tsitsipas nella semifinale di Montecarlo. Sembrava fatta per il tennista italiano che dopo un primo set complicato, era riuscito a risollevarsi dimostrando grande carattere. Livello notevole quello del numero due del mondo che sembrava avviato alla vittoria e invece nel terzo set ha dovuto fare i conti prima con un clamoroso errore dell'arbitro, e poi con l'infortunio. Ne ha approfittato il greco che si è preso la finale contro Ruud che ha battuto inaspettatamente Djokovic.

Primo set di gran livello da parte di Tsitsipas perfettamente a suo agio sulla terra rossa, in linea con i match precedenti disputati a Montecarlo. Più meriti di Stef che demeriti di Sinner, protagonista comunque di un rendimento non all'altezza delle ultime sfide. 6-4 per il numero 12 al mondo e sensazioni non troppo positive per il giocatore italiano.

Nel secondo set, Sinner ha alzato il livello e la differenza si è vista. Break e vantaggio portato fino in fondo dall'azzurro che sul 5-3 ha disputato un game meraviglioso, anche per merito ovviamente del suo avversario. 5 le palle break annullate dal giocatore altoatesino che con talento e carattere, ha sfruttato la chance chiudendo sul 6-3.

Nel terzo e decisivo parziale Sinner sembrava lanciato verso il successo, ma una clamorosa svista lo ha penalizzato. Un errore dell'arbitro ha cancellato il punto del possibile doppio break che gli avrebbe permesso di andare sul 4-1. Come se non bastasse poi sono arrivati anche i problemi fisici, a condizionare Jannik che alla fine è stato rimontato e battuto da Tsitsipas. Sarà quest'ultimo dunque a giocarsi la possibilità di vincere il torneo contro Ruud.

Una beffa per Sinner che potrebbe lasciarsi andare ad un periodo di fisiologico riposo per caricare le energie in vista del prosieguo della stagione sulla terra.