Perché Sinner resterà numero 2 al mondo nel ranking ATP anche vincendo il torneo di Montecarlo Jannik Sinner anche in caso di vittoria del torneo di Montecarlo resterà numero 2 al mondo e non potrà superare Novak Djokovic nel ranking ATP. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Cosa succede a Jannik Sinner in chiave ranking in caso di vittoria del torneo di Montecarlo? Il tennista italiano ha due certezze: la prima è che resterà il 2° giocatore del mondo dopo la vittoria su Rune, la seconda è che non diventerà il numero uno, superando Novak Djokovic. Il sistema dei punti per la classifica ATP infatti parla chiaro e non prevede novità nei primi tre posti, per ora.

Come funziona il ranking ATP e il conteggio dei punti in classifica

Il regolamento dei punti nel ranking prevede che si tenga conto di quelli ottenuti nel torneo "per un anno". A fare fede dunque sono i risultati della stagione precedente: all'inizio di ogni evento dunque ad ogni tennista vengono di fatto "scartati" quelli conquistati nell'edizione 2023, e poi sommati quelli ottenuti.

Perché Sinner non diventerà numero uno al mondo anche con la vittoria di Montecarlo

Raggiungendo la semifinale di Montecarlo dopo l'infortunio del numero 3 del mondo Alcaraz, Sinner ha ottenuto la matematica conferma del secondo posto nel ranking ATP. Nel Principato, Jannik ha avuto il merito di difendere i punti conquistati nella scorsa stagione quando arrivò in semifinale. Guardando il ranking live, attualmente Jannik ha 8750 punti, contro i 9.835 di chi lo precede in classifica.

In caso di vittoria del torneo, conti alla mano, Sinner raggiungerebbe quota 9350, e dunque non riuscirebbe quindi a superare il campione serbo che a prescindere dall'esito del Masters 1000 dunque resterà sul tetto del mondo con 10035 punti. Se invece fosse Nole a vincere il titolo, Djokovic allungherebbe portandosi a 10635.

Quando Sinner potrebbe superare Djokovic nel ranking al primo posto

Appuntamento rimandato più avanti, già nei prossimi tornei sulla terra rossa. Tra Madrid, Roma e Montecarlo infatti, Sinner dovrà scartare solo 225 punti alla luce dei risultati non esaltanti della scorsa stagione, al contrario dell'attuale numero 1 al mondo che dovrà difenderne la bellezza di 2225. Un bottino impegnativo per il campione serbo che non potrà permettersi passi falsi.