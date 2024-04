Sinner si vendica di Rune a Montecarlo, Jannik implacabile: domani la semifinale con Tsitsipas

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner inarrestabile a Montecarlo. È arrivata la tanto attesa rivincita nei quarti di finale del Masters 1000 per l'azzurro che ora in semifinale affronterà il due volte campione Tsitsipas. Vittoria importante e di carattere dopo la solita battaglia per Sinner che riesce così a mantenere il secondo posto tenendo dunque a distanza Alcaraz. Si è dovuto arrendere in tre set Rune, che nella scorsa annata lo aveva battuto in una semifinale molto tesa.

È bastato un break nel primo set a Jannik Sinner per portare il parziale dalla sua parte. Concentrato, solido e più a suo agio nei punti decisivi il tennista italiano, contro un Rune che nonostante una buona partita, è venuto meno proprio nei momenti più importanti. 6-4 in favore del numero due del mondo che ha salvato solo una palla break in apertura.

Secondo set giocato in un crescendo di tensione e culminato poi in un episodio in cui Rune ha litigato con il pubblico, reo di averlo fischiato dopo un warning per time violation. Con mestiere, il tennista danese si è galvanizzato salvandosi da una situazione di 0-40. Nonostante tutto il match è scivolato al tie-break dove Holger è stato bravo (dopo un'altra contestazione su una palla chiamata fuori, su cui aveva però ragione) ad annullare due match point al giocatore italiano per vincere 7-6.

Nel terzo set, Sinner ha dato prova di grande tempra, restando sempre concentrato e sul pezzo. Anche quando ha dovuto affrontare e salvare una pericolosa palla break. Alla fine è arrivato poi un altro break contro un Rune che è risultato un po' scarico. Tripudio per Jannik, e semifinale raggiunta con uscita tra i fischi per Rune.

Tsitsipas prossimo avversario di Sinner in semifinale a Montecarlo

Il prossimo avversario di Sinner in semifinale sarà dunque Tsitsipas, ovvero il due volte vincitore del Masters di Montecarlo. Il tennista italiano e quello greco si sono già affrontati la bellezza di 8 volte nel circuito ATP. 5-3 in favore di Tsitsipas i precedenti, che si è imposto due volte a Roma. Nelle ultime due sfide però a Rotterdam e alle Finals è stato Jannik a trionfare, nella scorsa stagione.