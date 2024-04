Sinner-Rune oggi in diretta all’ATP Montecarlo dalle 13: in palio c’è la semifinale

Jannik Sinner scende in campo verso le 13 contro Holger Rune nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming attraverso Sky Go oppure NOW (servizio di streaming on-demand e a pagamento di Sky)