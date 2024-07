video suggerito

Quando gioca Sinner in semifinale a Wimbledon 2024, data e orario della partita contro Alcaraz o Paul Jannik Sinner se vincerà con Daniil Medvedev si qualificherà per le semifinali del torneo di Wimbledon, che giocherebbe venerdì 12 luglio contro il vincente del match tra Carlos Alcaraz – Tommy Paul. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner sta giocando la partita dei quarti di finale del torneo di Wimbledon contro Daniil Medvedev, uno dei suoi consueti avversari. Il numero 1 della classifica ATP è favorito e se confermerà i pronostici della vigilia si qualificherà per le semifinale dei Championships, e lo farebbe per la seconda volta consecutiva. Battesse per la sesta volta di fila il tennista russo, Sinner tornerebbe in campo per le semifinali venerdì 12 luglio, giorno dedicato alle semifinali del torneo maschile. In caso di successo sfiderebbe il vincente dell'altro quarto di finale della parte alta, quello che giocheranno il campione in carica Alcaraz e quello del Queen's Paul.

Semifinale Wimbledon con Sinner, data e orario della partita di tennis

Il torneo di Wimbledon, come tutte le prove Slam, prevede per il secondo venerdì le semifinali del torneo maschile. Dunque venerdì 12 luglio sui prati meravigliosi dell'All England Club saranno in programma le due semifinali, che scatteranno dalle ore 14:30. La prima la giocheranno i vincenti di Sinner-Medvedev e Alcaraz-Paul, poi toccherà a chi uscirà con un successo dalle sfide Musetti-Fritz e Djokovic-de Minaur della parte bassa del tabellone.

Il prossimo avversario di Sinner nella semifinale a Wimbledon 2024

Se Sinner vincerà contro Medvedev affronterà in semifinale il vincente della sfida tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. La sfida non è così scontata come sembra. É favorito ovviamente lo spagnolo, campione Slam tre volte e soprattutto vincitore a Wimbledon un anno fa, quando piegò in una finale meravigliosa Djokovic. Ma Alcaraz con Paul ha un bilancio in parità. Quattro confronti diretti e due vittorie a testa, con l'americano che ha dimostrato in passato di avere il gioco per far male all'ex numero 1 ATP.